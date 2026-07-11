Leo Bolgado, vândut de CFR Cluj în Angola

CFR Cluj a anunțat, sâmbătă, transferul definitiv al lui Leo Bolgado la CA Petroleos Luanda, campioana Angolei. Brazilianul a părăsește România după două sezoane în care a jucat la CFR Cluj și Rapid.

"Leo Bolgado a plecat. S-au semnat și actele. Mâine va merge și el la noua echipă. Am încasat 350.000 de euro pe el", spunea Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, pentru Fanatik, în urmă cu câteva zile.

"Îi mulțumim pentru efortul depus și îi dorim mult succes în continuare!", a transmis CFR Cluj în comunicatul emis sâmbătă

Leo Bolgado a fost cumpărat de CFR Cluj în 2024, de la formația portugheză Leixoes, cu 500.000 de euro. Fundașul brazilian a jucat în 52 de partide pentru formația ardeleană, iar ulterior a fost împrumutat pentru un sezon la Rapid.

Folosit în 15 meciuri la Rapid, Bolgado a revenit în această vară la CFR Cluj, însă nu a mai intrat în planurile staff-ului tehnic și a fost vândut.