Poate debuta pentru Algeria în meciul contra Somaliei

Luca Zidane, fiul lui Zinedine Zidane, a decis să evolueze pentru Algeria, deși era eligibil pentru Franța și Spania. Acesta a cerut acordul FIFA, în septembrie 2025, pentru că evoluase la reprezentativele de juniori ale Franței. Pe 2 octombrie, selecționerul Vladimir Petkovic l-a inclus în lotul convocat pentru "dubla" cu Somalia (9 octombrie deplasare) și Uganda (14 octombrie / acasă). În circuitul naționalei Algeriei se mai află acum portarii Anthony Mandrea (Caen), Alexis Guendouz (Mouloudia Club d'Alger), Oussama Benbot (USM Alger), Zakaria Bouhalfaya (CS Constantine) și Alexandre Oukidja (FK IMT).



La sosirea în Algeria, pe Aeroportul Houari Boumediene din Alger, Zidane jr. a fost întâmpinat de numeroși fani care l-au salutat cu entuziasm, cerându-i să facă selfie-uri și să dea autografe. "Sunt fericit să fiu aici, sunt mândru să fiu chemat pentru prima dată la naționala Algeriei. Sperăm să câștigăm următorul meci pentru a ne apropia de calificarea la Cupa Mondială", a declarat acesta emoționat televiziunilor locale.

Toți cei patru băieți ai lui Zidane au jucat fotbal

Luca Zidane (27 de ani / 183 cm) e născut la Aix-en-Provence, fiind fiul fostului mare fotbalist francez Zinedine Zidane (53 de ani / ex-Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid) și al dansatoarei Veronique Fernandez, care deține cetățeniile franceză și spaniolă. Aceasta s-a format la Real Madrid Juvenil (2004-2018), iar la nivel de seniori a evoluat pentru Real Madrid B (2016-2017), Real Madrid (2017-2019), Racing Santander (2019-2020), Rayo Vallecano (2020-2022), Eibar (2022-2024) și Granada (2024-prezent). A strâns selecții pentru naționale Franței U16, U17, U18, U19 și U20, dar a ales să evolueze la seniori pentru Algeria, făcând cerere către FIFA, în septembrie 2025.

Evoluează pe postul de portar și este cotat la 1.5 milioane de euro. În palmares are Champions League (2017-2018), Euro U17 (2015) și Euro U17 Golden Glove (2015). Frații săi, Enzo (30 de ani / retras din activitate, ultima dată la Fuenlabrada), Theo (23 de ani / Cordoba) și Elyaz (19 ani / Betis B), sunt, de asemenea, implicați în fotbal.

Foto - Getty Images

