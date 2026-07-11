Karolina Muchova (29 de ani, 9 WTA) a jucat una dintre cele mai spectaculoase finale de turneu de mare șlem văzute în ultimii ani, în tenisul feminin.

Pe zgura de la Roland Garros, în 2023, Muchova a fost învinsă cu dificultate, în trei seturi, de Iga Swiatek, scor 6–2, 5–7, 6–4, dar speră că va avea parte de un rezultat diferit în finala Wimbledon 2026, pe care urmează să o joace împotriva conaționalei Linda Noskova.

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Apreciată ca una dintre cele mai talentate jucătoare din circuit, o sportivă care poate reuși orice lovitură într-un meci oficial, indiferent de gradul de presiune pus asupra ei, Karolina Muchova mărturisește că alege să joace astfel, adoptând un stil ofensiv și riscant, în ciuda riscurilor suplimentare asumate.

Muchova mărturisește că nu își amintește prea multe din finala Roland Garros 2023, prima de mare șlem, jucată în carieră. „Au trecut trei ani și nu-mi amintesc exact ce făceam atunci. Voi încerca să păstrez aceeași rutină pe care am urmat-o în ultimele două săptămâni aici. Mă duc în fiecare zi la aceeași cafenea. Sunt detalii mărunte care mă ajută,” a dezvăluit Karolina Muchova, în conferința de presă organizată după semifinala cu a șaptea jucătoare a lumii, Cori Gauff, întrecută dramatic, scor 6-2, 1-6, 7-6 (12-10).