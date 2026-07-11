Karolina Muchova (29 de ani, 9 WTA) a jucat una dintre cele mai spectaculoase finale de turneu de mare șlem văzute în ultimii ani, în tenisul feminin.
Pe zgura de la Roland Garros, în 2023, Muchova a fost învinsă cu dificultate, în trei seturi, de Iga Swiatek, scor 6–2, 5–7, 6–4, dar speră că va avea parte de un rezultat diferit în finala Wimbledon 2026, pe care urmează să o joace împotriva conaționalei Linda Noskova.
Cehia va oferi campioana Wimbledon pentru a treia oară în patru ani
Apreciată ca una dintre cele mai talentate jucătoare din circuit, o sportivă care poate reuși orice lovitură într-un meci oficial, indiferent de gradul de presiune pus asupra ei, Karolina Muchova mărturisește că alege să joace astfel, adoptând un stil ofensiv și riscant, în ciuda riscurilor suplimentare asumate.
Muchova mărturisește că nu își amintește prea multe din finala Roland Garros 2023, prima de mare șlem, jucată în carieră. „Au trecut trei ani și nu-mi amintesc exact ce făceam atunci. Voi încerca să păstrez aceeași rutină pe care am urmat-o în ultimele două săptămâni aici. Mă duc în fiecare zi la aceeași cafenea. Sunt detalii mărunte care mă ajută,” a dezvăluit Karolina Muchova, în conferința de presă organizată după semifinala cu a șaptea jucătoare a lumii, Cori Gauff, întrecută dramatic, scor 6-2, 1-6, 7-6 (12-10).
Karolina Muchova, una dintre cele mai spectaculoase jucătoare din circuit
Întrebată despre succesul tenisului cehesc, țară mică, în raport cu marile forțe ale tenisului mondial, care a dat multiple campioane la Wimbledon în ultimii ani, Karolina Muchova a replicat:
„Nu am nicio teorie. Avem o tradiție extraordinară în tenisul cehesc. Când eram mică, vedeam jucătoare care erau cu doar cinci ani mai mari decât mine reușind la cel mai înalt nivel, iar asta m-a făcut să cred că și eu pot ajunge acolo. Este minunat că o țară atât de mică are atât de multe jucătoare valoroase,” a punctat Karolina Muchova.
Într-o situație similară cu jucătoarele din România, cehoaicele se antrenează, în marea parte a junioratului, pe zgură, dar acest lucru nu le împiedică din a face performanțe mari pe hard și iarbă.
„În Cehia jucăm aproape întotdeauna pe zgură, iar apoi, când ajungi în circuit, predomină terenurile hard. Cred că sunt o jucătoare care se adaptează destul de bine la toate suprafețele. Îmi plac toate, pentru că îți permit să folosești resurse și stiluri de joc diferite. Întotdeauna aștept cu nerăbdare schimbările de suprafață de-a lungul sezonului,” a completat Karolina Muchova, înaintea finalei Wimbledon 2026.
Muchova nu a avut milă de jucătoarele române
Karolina Muchova a fost jucătoarea care a oprit-o pe Sorana Cîrstea în sferturile US Open 2023, într-o partidă încheiată abrupt, scor 6-0, 6-3.
Nici Jaqueline Cristian nu are amintiri plăcute cu această jucătoare din Republica Cehă. Muchova o conduce cu 5-0 la meciurile directe, iar două întâlniri au avut loc în acest an, la Melbourne și Doha, încheiate în minimum de seturi.
Karolina Muchova a reușit să o învingă și pe Gabriela Ruse, de curând, în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg.
Linda Noskova, jucătoarea care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea, în turul trei
Adversara Karolinei Muchova în finala Wimbledon 2026, Linda Noskova a fost jucătoarea care i-a respins Soranei Cîrstea șansa de a intra, pentru prima oară în carieră, în optimile turneului de la Wimbledon.
Într-un meci extrem de strâns, derulat în turul al treilea al ediției din acest an, Cîrstea a pierdut în fața cehoaicei Noskova, scor 2-6, 6-3, 7-6 (11-9).