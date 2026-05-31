Algeria l-a readus în echipă pe mijlocaşul Nabil Bentaleb şi l-a inclus în lotul pentru Cupa Mondială, antrenorul Vladimir Petkovic anunţând duminică lista pentru turneul care se va desfăşura în Canada, Mexic şi Statele Unite.

Nabil Bentaleb a revenit la națională

Bentaleb, în vârstă de 31 de ani, nu a mai jucat pentru naţională din octombrie anul trecut, dar a fost convocat din nou într-un lot care îi include şi pe atacanţii-cheie Houssem Aouar şi Amine Gouiri, care au ratat Cupa Africii Naţionale din Maroc de la începutul anului din cauza accidentărilor.

Bentaleb a jucat la Cupa Mondială din 2014 din Brazilia, unde Algeria a trecut de faza grupelor, dar a avut mai multe perioade de absenţă îndelungată din lot.

„Îl cunoaştem bine pe Bentaleb; are toate calităţile necesare ca membru al grupului”, a declarat Petkovic. „A demonstrat că este în formă în ultimele luni.”

Oussama Benbot, care şi-a anunţat retragerea din echipa naţională după ce a rămas pe banca de rezerve la Cupa Africii Naţionale din Maroc, la începutul anului, s-a întors pentru a ajuta la rezolvarea unei potenţiale crize la postul de portar.

Luca Zidane, fiul campionului mondial francez Zinedine Zidane, a fost portarul titular al Algeriei la Cupa Africii, dar a avut câteva evoluţii mediocre şi, în aprilie, şi-a fracturat maxilarul şi bărbia în timpul unui meci cu echipa sa spaniolă, Granada.

Algeria, care a participat ultima oară la Cupa Mondială în urmă cu 12 ani, va disputa miercuri un meci amical de pregătire la Rotterdam împotriva Olandei, înainte de a pleca în Statele Unite, unde este programat un alt meci de pregătire împotriva Boliviei, la Kansas City, în data de 10 iunie. Algeria evoluează în Grupa J alături de Argentina, deţinătoarea titlului, Austria şi Iordania.

Lotul Algeriei pentru CM 2026

Portari: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Fundaşi: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Mijlocaşi: Houssem Aouar (Al Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham ⁠Boudaoui (Nice), ​Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (FC ​Twente)

Atacanţi: Mohamed Amine Amoura (VfL Wolfsburg), Nadir Benbouali (Győri ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique de Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj ​Moussa (Feyenoord Rotterdam).

Portar de rezervă: Abdellatif Ramdane (Mouloudia Alger). news.ro