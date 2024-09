În vârstă de 52 de ani și cu un palmares impresionant, Zidane continuă să fie liber de contract după plecarea de la Real Madrid în 2021.

Deși speculațiile privind o posibilă preluare a naționalei Franței au apărut, Zidane a fost văzut la antrenamentul echipei Real Betis, condusă de Manuel Pellegrini.

Motivele prezenței sale au fost clarificate ulterior: Zidane a venit la Sevilla pentru a-și urmări fiul, Elyaz Zidane, în timpul antrenamentului cu prima echipă a „Alb-Verzilor”.

Elyaz Zidane, fundaș central în vârstă de 18 ani, a semnat cu Real Betis în această vară după ce a petrecut 11 ani la academia Real Madrid. "Zizou" a fost prezent pentru a-și încuraja fiul și pentru a urmări progresul său în noul său mediu de la "Ciudad Deportiva Luis del Sol".

