Poveste cu Alexandru Tudor și Zinedine Zidane pe teren: „Bă, de unde sunt ăștia? Am rămas șocat”

Fostul ecuson FIFA, Alexandru Tudor, a rememorat o întâmplare inedită din cariera sa de arbitru, avându-i ca protagoniști pe marii fotbaliști francezi Zinedine Zidane și Marcel Desailly.

Retras din arbitraj la sfârșitul anului 2018, Alexandru Tudor (54 de ani) a condus numeroase partide importante pe plan internațional în cei 20 de ani de carieră. Prezent recent la un eveniment sportiv, actualul om de încredere al lui Gigi Becali la FCSB a readus în atenție un moment petrecut la o partidă a naționalei Franței împotriva Maltei, din preliminariile europene. Fostul „central” a relatat interacțiunea pe care a avut-o pe gazon cu Zinedine Zidane.

„Îl faultează cineva pe Zidane și eu aleg să nu-l bag în seamă. Și el îmi zice: 'Ce faci, nu-mi dai fault?'. Mă întorc și plec, îmi văd de treabă, nu mă iau la bătaie, nu mă iau la ceartă cu el. El era liderul lui Real Madrid, eu eram liderul școlii de arbitri, nici măcar de la Ceahlăul, că acolo era Pinalti.

Băiatul ăsta, după 2-3 minute, se duce la căpitanul de echipă, la Marcel Desailly, și îi zice: 'Vorbește tu cu el, că nu mi-a dat fault. Ești căpitanul echipei'. Și Desailly, la 1,90 metri și arătând ca 'The Rock', zice: 'Ai dreptate. Eu sunt căpitanul echipei. Tu ești jucător, el e arbitru. Du-te, joacă și marchează'”, a adăugat fostul arbitru.

  • Gigi becali i a pus un teanc de bani in mana lui alexandru tudor
Alexandru Tudor la Rapid-Dinamo! Cum comentezi?
Balaj, Deaconu si Alexandru Tudor arbitreaza in Cupa UEFA!
Alexandru Tudor, la centru pentru partida dintre nationala mare si tineret!
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cum se gândește la nivel înalt

Atitudinea francezilor l-a marcat pe român, care a subliniat diferența uriașă de mentalitate față de campionatul intern din acea perioadă.

„Mi-am zis: 'Bă, de unde sunt ăștia? Ăștia lucrează după principii. Ăla a pus lucrurile în ordine'. S-a făcut 4-0 în 10 minute, de la 0-0. Am rămas șocat. Bă, de unde vin ăștia, că eu veneam de la Ceahlăul, acolo cu proteste, cu d-alea, știți foarte bine. Cum am vrut să fiu? Ca ăia de jos sau ca ăia de sus? Astea sunt reperele de care avem nevoie. Să ne legăm de ce e bun”, a mai zis Alexandru Tudor.

Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”
Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”
