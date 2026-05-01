Poveste cu Alexandru Tudor și Zinedine Zidane pe teren: „Bă, de unde sunt ăștia? Am rămas șocat”

Retras din arbitraj la sfârșitul anului 2018, Alexandru Tudor (54 de ani) a condus numeroase partide importante pe plan internațional în cei 20 de ani de carieră. Prezent recent la un eveniment sportiv, actualul om de încredere al lui Gigi Becali la FCSB a readus în atenție un moment petrecut la o partidă a naționalei Franței împotriva Maltei, din preliminariile europene. Fostul „central” a relatat interacțiunea pe care a avut-o pe gazon cu Zinedine Zidane.

„Îl faultează cineva pe Zidane și eu aleg să nu-l bag în seamă. Și el îmi zice: 'Ce faci, nu-mi dai fault?'. Mă întorc și plec, îmi văd de treabă, nu mă iau la bătaie, nu mă iau la ceartă cu el. El era liderul lui Real Madrid, eu eram liderul școlii de arbitri, nici măcar de la Ceahlăul, că acolo era Pinalti.

Băiatul ăsta, după 2-3 minute, se duce la căpitanul de echipă, la Marcel Desailly, și îi zice: 'Vorbește tu cu el, că nu mi-a dat fault. Ești căpitanul echipei'. Și Desailly, la 1,90 metri și arătând ca 'The Rock', zice: 'Ai dreptate. Eu sunt căpitanul echipei. Tu ești jucător, el e arbitru. Du-te, joacă și marchează'”, a adăugat fostul arbitru.