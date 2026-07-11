Campioana României la baschet feminin, Rapid Bucureşti, va evolua în sezonul 2026-2027 al Euroligii, direct în faza grupelor, nefiind nevoită să mai treacă de tururile preliminare, a anunţat, vineri, gruparea giuleşteană, prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

Conform documentelor oficiale transmise de FIBA Europe, Rapid figurează pe lista celor 12 cluburi cu loc direct în Regular Season, în calitate de campioană a României - prima clasată în ierarhia federaţiei naţionale.

Giuleştencele nu vor trece prin tururi preliminare: locul în faza grupelor este garantat. România va fi reprezentată la cel mai înalt nivel, iar Giuleştiul se pregăteşte de seri europene de neuitat. Avem nevoie de tribune pline şi de sprijinul fiecărui rapidist", precizează clubul din Giulești.

Rapid se va alătura astfel unor nume uriaşe în baschetul continental precum Fenerbahce Opet (deţinătoarea trofeului), Valencia Basket, ZVVZ USK Praha, Beretta Famila Schio sau Galatasaray, echipe care definesc de ani buni vârful baschetului feminin european.

Tragerea la sorţi a grupelor va avea loc joi, 16 iulie, de la ora 12:00, la Munchen.