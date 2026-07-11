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Într-un amical spectaculos jucat astăzi la Curtea de Argeș, Steaua București a pierdut cu 4-5 în fața colegei din liga 2 CS Afumați.

Steaua - CS Afumați 4-5

”⚽️ FOTBAL

Eșec la limită în testul cu CS Afumați

❤💙 Steaua a pierdut azi, scor 4-5 (2-3), amicalul disputat la Curtea de Argeș împotriva celor de la CS Afumați.

⚽️ Au marcat pentru formația noastră: Camara (7), Albu (43 – pen.), Dinu (49), Pedro (70).

❤💙 Steaua: Mușat – Adăscăliței, Dinu, Albu, Carlos, Ilie – Grillo, Coadă, Călugărescu - Barbu, Camara.

Au mai intrat: Iancu – Răsdan, Pacionel, Moise, Pambuca, Rotaru, Pedro, Chipirliu, Nofitovici.

🔜 Următorul meci de verificare al formației noastre este programat miercuri, 15 iulie, în Ghencea, cu CS Tunari”, a precizat pagina oficială Steaua București.

Pentru echipa din Ghencea, acesta a fost al treilea test al verii, după 2-1 cu CSL Ștefăneștii de Jos (care azi a jucat și cu Dinamo) și 2-2 cu Concordia Chiajna, ambele adversare tot din divizia secundă.

Daniel Oprița și-a decis viitorul la Steaua: „Nu este ușor”

Antrenorul Daniel Oprița a confirmat că a semnat prelungirea contractului cu Steaua, echipă pe care o pregătește din 2019.

Clubul „militar” urmează să parafeze noul acord, care va intra astfel în vigoare.

Oprița a reamintit că a solicitat o clauză care să îi permită să plece de la Steaua, în cazul în care va primi o ofertă pe care el o consideră mai avantajoasă.

Tehnicianul roș-albaștrilor și-a dezvăluit prima oară condiția în exclusivitate pentru Sport.ro.

Oprița, patru promovări și un baraj în șapte ani la Steaua

În sezonul recent încheiat, Steaua a prins play-off-ul și a încheiat pe locul cinci, cu 49 de puncte. În contextul în care „militarii” și FC Bihor nu au avut drept de promovare, Chindia, ultima clasată din play-off, a beneficiat de ultimul loc de baraj, acolo unde a fost învinsă la loviturile de departajare de Farul Constanța.

În cei șapte ani petrecuți la clubul din Ghencea, Oprița a bifat patru promovări (dacă punem la socoteală cele două în Superligă „blocate” de forma de organizare a clubului, pe lângă cele în Liga 3 și Liga 2) și un sezon încheiat pe loc de baraj pentru promovarea în primul eșalon.

În cariera sa, Daniel Oprița le-a mai pregătit pe Metalul Reșița, Juventus București, FC Voluntari și CS Mioveni.