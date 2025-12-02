Bulgaria, în stare de șoc: legendarul Lubo Penev, diagnosticat cu cancer și internat de urgență

Un val de solidaritate a cuprins Bulgaria după ce fostul atacant şi selecţioner al echipei naţionale, Luboslav Penev, a fost internat de urgenţă în stare gravă din cauza unui cancer renal în fază avansată.

Organismul lui Penev, 59 ani, fost jucător la Atletico Madrid şi Valencia, nu poate suporta tratamentul de chimioterapie la spitalul german unde a fost internat, au relatat, luni, bTV şi Nova TV. Vestea a declanşat un val de mesaje de susţinere din partea unor personalităţi proeminente din sport, antrenori, fotbalişti şi mii de fani.

Federaţia Bulgară de Fotbal şi-a exprimat ''profunda durere'' pentru situaţia lui Penev, exprimând totodată ''convingerea că o persoană cu puterea, caracterul şi spiritul său poate depăşi această provocare''.

Fostul jucător al Barcelonei şi câştigător al Balonului de Aur, Hristo Stoicikov, a subliniat, de asemenea, spiritul de luptă al lui Penev şi încrederea sa că acesta se va întoarce ''mai puternic''.