Bulgaria, în stare de șoc: legendarul Lubo Penev, diagnosticat cu cancer și internat de urgență

Un val de solidaritate a cuprins Bulgaria după ce fostul atacant şi selecţioner al echipei naţionale, Luboslav Penev, a fost internat de urgenţă în stare gravă din cauza unui cancer renal în fază avansată.
Organismul lui Penev, 59 ani, fost jucător la Atletico Madrid şi Valencia, nu poate suporta tratamentul de chimioterapie la spitalul german unde a fost internat, au relatat, luni, bTV şi Nova TV. Vestea a declanşat un val de mesaje de susţinere din partea unor personalităţi proeminente din sport, antrenori, fotbalişti şi mii de fani.
Federaţia Bulgară de Fotbal şi-a exprimat ''profunda durere'' pentru situaţia lui Penev, exprimând totodată ''convingerea că o persoană cu puterea, caracterul şi spiritul său poate depăşi această provocare''.
Fostul jucător al Barcelonei şi câştigător al Balonului de Aur, Hristo Stoicikov, a subliniat, de asemenea, spiritul de luptă al lui Penev şi încrederea sa că acesta se va întoarce ''mai puternic''.
Numeroşi fani s-au alăturat valului de solidaritate, amintind că Penev (foto, sus, stânga, pe când era jucător) s-a confruntat deja cu o boală gravă în 1994, când a învins cancerul testicular care l-a împiedicat să participe la Cupă Mondială din Statele Unite. Aici, Bulgaria a obţinut locul 4, după un turneu final memorabil.
Starea fostului atacant şi antrenor al echipei naţionale este foarte gravă, iar medicii lucrează pentru a stabili tratamentul adecvat, dar au exclus chimioterapia din cauza deteriorării sale fizice, potrivit Agerpres.
Penev a fost selecţionerul Bulgariei între 2011 şi 2014, iar ca jucător a strâns 62 de selecţii şi 14 goluri la echipa naţională. Soţia sa, Kristina Miţeva, a anunţat deschiderea unui cont bancar pentru donaţii în vederea finanţării tratamentului său.
Curg veștile proaste pentru fotbalul bulgar
Bulgaria monitorizează îndeaproape alte cazuri care au şocat comunitatea fotbalistică naţională. La sfârşitul lunii noiembrie, Borislav Mihailov, fost portar al echipei naţionale şi fost preşedinte al federaţiei naţionale de fotbal, a suferit un accident vascular cerebral şi rămâne spitalizat în stare stabilă.
Petăr Hubcev, fost antrenor al echipei naţionale şi o altă figură proeminentă a fotbalului bulgar, primeşte, de asemenea, tratament pentru cancer.