Cine arbitrează Unirea Slobozia – FCSB! Alegere interesantă făcută de CCA

Gigi Becali se cere șef la SRI: „Intru doar în condițiile astea!”

„Naufragiatul“: Drama fotbalistică a lui Stanciu, fostul căpitan al României

Itu a stabilit scorul final în minutul 58, celelalte goluri ale gazdelor fiind reuşite de columbianul Juan Perea (26 și 34 - ambele faze de gol fiind inițiate de Itu) şi de bulgarul Efe Ali (40).

Mijlocaşul ofensiv român Cătălin Itu (26 de ani) a marcat din nou pentru Lokomotiv Plovdiv, care s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Bulgariei la fotbal, după ce a dispus de Montana cu scorul de 4-0, duminică, pe teren propriu.

Lokomotiv Plovdiv, în sferturile Cupei după 4-0 cu Montana



Oaspeţii au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea croatului Arian Mrsulja (43), fostul fundaș de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu din Liga 2.

Itu a jucat 60 de minute la Lokomotiv, iar Andrei Chindriş a fost integralist la trupa din Plovdiv.

Sezon excelent pentru Cătălin Itu



Cătălin Itu a ajuns astfel la 2 goluri în 2 meciuri jucate în Cupa Bulgariei, la care se adaugă și o pasă de gol.

În campionat, unde Lokomotiv este pe locul 6, românul are tot 2 reușite, plus 2 pase decisive.

Foto: Lokomotiv Plovdiv

