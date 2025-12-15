VIDEO Câte meciuri, atâtea goluri pentru Cătălin Itu în Bulgaria!

C&acirc;te meciuri, at&acirc;tea goluri pentru Cătălin Itu &icirc;n Bulgaria! Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Românul este în formă maximă la sud de Dunăre.

TAGS:
catalin ituLokomotiv PlovdivJuan Pereaandrei chindrisArian Mrsulja
Din articol
  • Itu plovdiv
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mijlocaşul ofensiv român Cătălin Itu (26 de ani) a marcat din nou pentru Lokomotiv Plovdiv, care s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Bulgariei la fotbal, după ce a dispus de Montana cu scorul de 4-0, duminică, pe teren propriu.

Itu a stabilit scorul final în minutul 58, celelalte goluri ale gazdelor fiind reuşite de columbianul Juan Perea (26 și 34 - ambele faze de gol fiind inițiate de Itu) şi de bulgarul Efe Ali (40).

Lokomotiv Plovdiv, în sferturile Cupei după 4-0 cu Montana

Oaspeţii au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea croatului Arian Mrsulja (43), fostul fundaș de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu din Liga 2.

Itu a jucat 60 de minute la Lokomotiv, iar Andrei Chindriş a fost integralist la trupa din Plovdiv.

Sezon excelent pentru Cătălin Itu

Cătălin Itu a ajuns astfel la 2 goluri în 2 meciuri jucate în Cupa Bulgariei, la care se adaugă și o pasă de gol.

În campionat, unde Lokomotiv este pe locul 6, românul are tot 2 reușite, plus 2 pase decisive.

Foto: Lokomotiv Plovdiv

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
Femeia pentru care DiCaprio a spus &bdquo;adio&rdquo; limitei de v&acirc;rstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din naționala Irlandei răsp&acirc;ndește teroarea pe gazon &icirc;n cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol &icirc;ntr-un sfert de oră
Fotbalistul român din naționala Irlandei răspândește teroarea pe gazon în cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol într-un sfert de oră
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Naufragiatul&ldquo;: Drama fotbalistică a lui Stanciu, fostul căpitan al Rom&acirc;niei
„Naufragiatul“: Drama fotbalistică a lui Stanciu, fostul căpitan al României
Gigi Becali se cere șef la SRI: &bdquo;Intru doar &icirc;n condițiile astea!&rdquo;
Gigi Becali se cere șef la SRI: „Intru doar în condițiile astea!”
Cine arbitrează Unirea Slobozia &ndash; FCSB! Alegere interesantă făcută de CCA
Cine arbitrează Unirea Slobozia – FCSB! Alegere interesantă făcută de CCA
Cu ce problemă se va confrunta FCSB după fereastra de achiziții din iarnă. Dilema lui Ilie Dumitrescu și reacția lui Gigi Becali
Cu ce problemă se va confrunta FCSB după fereastra de achiziții din iarnă. Dilema lui Ilie Dumitrescu și reacția lui Gigi Becali
Florin Prunea a dat verdictul despre cea mai controversată fază a meciului Hermannstadt - Craiova: &bdquo;E penalty!&rdquo;
Florin Prunea a dat verdictul despre cea mai controversată fază a meciului Hermannstadt - Craiova: „E penalty!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider &icirc;n Serie A

Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider în Serie A

Antrenorul căutat cu disperare de Gigi Becali: I-am dat 100 de telefoane și nu &icirc;mi răspunde!

Antrenorul căutat cu disperare de Gigi Becali: "I-am dat 100 de telefoane și nu îmi răspunde!"

Olandezii dau lovitura cu Dennis Man: &rdquo;Nu mai puțin de 13 milioane de euro!&rdquo;

Olandezii dau lovitura cu Dennis Man: ”Nu mai puțin de 13 milioane de euro!”

CSM București, &icirc;n Final Four, după opt ani? Crina Pintea s-a pronunțat asupra șanselor de calificare

CSM București, în Final Four, după opt ani? Crina Pintea s-a pronunțat asupra șanselor de calificare

S-au bătut pe el FCSB și Dinamo! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu transferul: &bdquo;Au fost mai multe oferte&rdquo;

S-au bătut pe el FCSB și Dinamo! Ce s-a întâmplat cu transferul: „Au fost mai multe oferte”

OUT p&acirc;nă &icirc;n 2026! MM Stoica a făcut anunțul: &bdquo;Are piciorul mai v&acirc;năt dec&acirc;t cerul lui Bacovia&rdquo;

OUT până în 2026! MM Stoica a făcut anunțul: „Are piciorul mai vânăt decât cerul lui Bacovia”



Recomandarile redactiei
&bdquo;Naufragiatul&ldquo;: Drama fotbalistică a lui Stanciu, fostul căpitan al Rom&acirc;niei
„Naufragiatul“: Drama fotbalistică a lui Stanciu, fostul căpitan al României
Cristi Chivu a ieșit la atac după victoria cu Genoa: &bdquo;Acum 5 luni ziceau că terminăm pe 10!&rdquo;
Cristi Chivu a ieșit la atac după victoria cu Genoa: „Acum 5 luni ziceau că terminăm pe 10!”
Cu ce problemă se va confrunta FCSB după fereastra de achiziții din iarnă. Dilema lui Ilie Dumitrescu și reacția lui Gigi Becali
Cu ce problemă se va confrunta FCSB după fereastra de achiziții din iarnă. Dilema lui Ilie Dumitrescu și reacția lui Gigi Becali
Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider &icirc;n Serie A
Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider în Serie A
Daniel Niculae a răbufnit după Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-2: &bdquo;Sunt supărat!&rdquo;. Ce a spus despre Dorinel Munteanu
Daniel Niculae a răbufnit după Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-2: „Sunt supărat!”. Ce a spus despre Dorinel Munteanu
Alte subiecte de interes
Andrei Chindriș a debutat la noua echipă! Meci cu eterna campioană care are 14 titluri consecutive și gol marcat de un alt rom&acirc;n
Andrei Chindriș a debutat la noua echipă! Meci cu eterna campioană care are 14 titluri consecutive și gol marcat de un alt român
Cătălin Itu a semnat cu Lokomotiv Plovdiv
Cătălin Itu a semnat cu Lokomotiv Plovdiv
Mai bine la Guanxi Pingguo Halliao dec&acirc;t la Dinamo! &Icirc;ncă o țintă a &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo; a refuzat oferta
Mai bine la Guanxi Pingguo Halliao decât la Dinamo! Încă o țintă a ”câinilor” a refuzat oferta
Dinamo profită de problemele financiare ale unei echipe și aduce gratis un mijlocaș apreciat! E gata de trecerea &icirc;n &rdquo;Ștefan cel Mare&rdquo;&nbsp;
Dinamo profită de problemele financiare ale unei echipe și aduce gratis un mijlocaș apreciat! E gata de trecerea în ”Ștefan cel Mare” 
Andrei Chindriș și-a găsit echipă după despărțirea de UTA Arad! Fundașul a semnat cu o echipă din afară&nbsp;
Andrei Chindriș și-a găsit echipă după despărțirea de UTA Arad! Fundașul a semnat cu o echipă din afară 
Andrei Chindriș revine &icirc;n Liga 1! Unde va evolua fundașul care a refuzat un salariu extraordinar la FCSB
Andrei Chindriș revine în Liga 1! Unde va evolua fundașul care "a refuzat un salariu extraordinar" la FCSB
CITESTE SI
Femeia pentru care DiCaprio a spus &bdquo;adio&rdquo; limitei de v&acirc;rstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

stirileprotv Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

stirileprotv Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: &bdquo;Suntem ca &icirc;ntr-un SRL&rdquo;

stirileprotv Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: „Suntem ca într-un SRL”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!