Un internaţional din Capul Verde este investigat de poliţia neozeelandeză cu privire la o acuzaţie de agresiune sexuală după un meci amical de fotbal disputat în martie, scrie Reuters.

''Poliţia din Noua Zeelandă poate confirma că o acuzaţie este în curs de investigare, raportată nouă pe 10 aprilie 2026 în centrul oraşului Auckland'', a declarat poliţia într-un comunicat, fără a oferi mai multe detalii.

Numele fotbalistului nu a fost încă dezvăluit

Ziarul New Zealand Herald a relatat că un fotbalist este investigat pentru o presupusă agresiune sexuală la hotelul echipei, după meciul echipei Capului Verde împotriva Chile, de la Auckland, în data de 27 martie.

Un purtător de cuvânt al FIFA a declarat că nu este în măsură să comenteze, deoarece este o anchetă în curs de desfăşurare.

Federaţia de Fotbal din Noua Zeelandă, gazdă a meciurile FIFA Series, a declarat că nu a fost contactată de poliţie cu privire la această chestiune, dar va oferi asistenţă la orice întrebări, dacă este necesar, informează Agerpres.

Capul Verde, un arhipelag de pe coasta Africii de Vest, îşi va face debutul la Cupa Mondială cu prilejul turneului final care va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie în Statele Unite, Canada şi Mexic.

Naţionala africană va juca în grupă contra împotriva fostelor campioane mondiale Spania şi Uruguay, precum şi contra Arabiei Saudite.