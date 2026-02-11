Au marcat atacantul cipriot Ioannis Pittas (9) și mijlocașul belarus Max Ebong (74), transferat recent la echipă după mai multe sezoane petrecute la Astana în Kazahstan.

Câștig de cauză, echivalent cu calificarea în semifinalele competiției, a avut ȚSKA, învingătoare cu 2-0.

Marți seară, în sferturile de finală ale Cupei Bulgariei, s-au întâlnit marile rivale ȚSKA Sofia și ȚSKA 1948 Sofia.

Cine este ȚSKA Sofia vs. cine este ȚSKA 1948 Sofia

”Războiul” ȚSKA Sofia - ȚSKA 1948 Sofia este unul care aduce aminte de cel dintre FCSB și Steaua din România.

ȚSKA Sofia, fosta adversară a lui Sepsi Sfântu Gheorghe din turul 2 preliminar al Conference League din sezonul 2023-2024, este echipa ”militarilor” din Bulgaria, cea înființată pe model sovietic în 1948 și ”reînviată” după faliment prin fuziunea din 2016 cu Litex Loveci.

ȚSKA 1948 Sofia, adversara europeană a lui FCSB din același sezon 2023-2024, este echipa apărută în 2016, ca reacție a suporterilor față de fuziunea cu Litex, și care a promovat succesiv din liga a patra până în prima divizie.