Farul s-a impus cu 2-0 în fața lui Corvinul, într-un meci din runda a doua din Superliga . Golurile constănțenilor au fost marcate de Ahlinvi (83') și Alexandru Goncear (90+7).

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Sursă foto: Digi Sport

Alexandru Goncear a fost introdus pe teren în minutul 68 și a reușit unul dintre cele mai frumoase reușite ale acestui sezon de Superliga.

Mijlocașul de 17 ani a profitat de ieșirea din poartă a lui Codruț Sandu și marcat de la jumătatea terenului la ultima fază a partidei.

Goncear a asemănat execuția sa cu cele pe care le reușea Gică Hagi pentru Real Madrid, Barcelona și Galatasaray.

„Mă bucur foarte mult că am marcat primul gol și ce gol... Am luat mingea și am zis să încerc. Când am văzut cum se duce, am crezut că nu intră, că sare peste, dar am rămas fără cuvinte.

Doar cu cele ale domnul Hagi, a dat multe în cariera lui, mă bucur că am dat și eu ca el. Știu că Iustin Doicaru mă strigă așa, Arda Guler.

Tricoul important a fost la debut, acum aș vrea să îl dau. Nu i-am simțit slabi, ci vulnerabli. Simțeam că putem să câștigăm. Eu sunt sigur că urma să câștigam”, a spus Goncear.

Farul - Corvinul, echipele de start:

Farul (4-3-3): R. Munteanu - D. Sîrbu, Dican, Gustavo, Țicu - Ahlinvi, Njike, Radaslavescu - Sylvestre, Alibec, Doicaru

Rezerve: Buzbuchi, I. Cercel, Bouzamoucha, Larie, Kaminski, L. Banu, N. Popescu, Goncear, Marincean, R. Tănasă, I. Cojocaru,

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Corvinul (4-2-3-1): Sandu - Iacob, F. Ilie, Abualnadi, I. Neacșa - Cărăruș, Ribeiro - Fabry, Yeboah, Pîrvulescu - Gillard

Rezerve: Frânculescu, Blaga - Albino, Hrezdac, Ivancevic, Ș. Manolache, G. Bratu, Deaconu, Goodlad, Espinosa, Hayatu, Zanc

Antrenor: Florin Maxim