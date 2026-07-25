Sandu Tăbîrcă (61 de ani), fost „secund” la Rapid, FCU Craiova și Universitatea Cluj, a semnat cu SV Ried, formație din Bundesliga Austriei. Românul nu va pregăti prima echipă, ci a fost numit director sportiv al Academiei Wenzel Schmidt, unde va coordona dezvoltarea tinerilor jucători.

Sandu Tăbîrcă: „Vreau să creez un mediu modern de antrenament”

Clubul austriac a anunțat oficial numirea românului pe 23 iulie, care și-a prezentat deja obiectivele.

„Obiectivul meu, împreună cu întregul staff tehnic, este să creez un mediu de antrenament modern, orientat spre învățare și performanță. Accentul va fi pe dezvoltarea individuală a jucătorilor, o filosofie clară de joc și o cooperare strânsă între academie și club. Vreau să promovez o cultură în care curiozitatea, responsabilitatea și dorința de a învăța să fie naturale”, a declarat Tăbîrcă pentru site-ul oficial.

Românul nu este la prima experiență în Austria. Ca jucător, a evoluat la Ybbs, Neumarkt și SKU Amstetten, iar ulterior a antrenat atât la Waidhofen, cât și la Amstetten.

În România, Sandu Tăbîrcă a fost antrenor secund la Rapid, FC Brașov, FCU Craiova și Universitatea Cluj, manager al academiei de la Poli Timișoara și coordonator al loturilor naționale de juniori ale României între 2014 și 2020. Totodată, din 2014 este implicat și în pregătirea antrenorilor cu licențele UEFA Pro și UEFA A în cadrul FRF.