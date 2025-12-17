Fabrizio Romano, update-bombă despre Salah: „Asta va urma!“

Celebrul jurnalist italian, specialist în transferurile internaționale, a prezentat culisele explozive ale relației Arne Slot – Mo Salah.

2026 poate începe cu un transfer-bombă: Mohamed Salah (33 de ani), în Saudi Pro League. Asta a spus Fabrizio Romano, acum zece zile, pe 7 decembrie. Între timp, jurnalistul italian a aflat mai multe detalii pe care tocmai le-a prezentat în cadrul unui podcast.

Salah a evoluat, în weekend, în meciul Liverpool – Brighton (2-0), în care a oferit o pasă de gol pentru reușita care a închis tabela. S-a tot spus că, foarte probabil, acest meci a marcat ultima apariție a lui Mo, pe Anfield, din postura de jucător al „cormoranilor“. În cea mai recentă apariție publică, Fabrizio Romano (foto, jos) a explicat că, într-adevăr, acest scenariu poate deveni realitate.

„Relația Slot – Salah s-a stricat“

În debutul intervenției sale, jurnalistul italian a evaluat șansele realizării transferului lui Salah, în momentul de față.

N-aș spune că Salah va părăsi Liverpool în iarnă, în proporție de peste 50%. Dar plecarea lui rămâne o posibilitate reală! Dar nu putem spune cu certitudine că Salah a jucat ultimul meci pentru Liverpool contra lui Brighton“, și-a început Fabrizio Romano analiza.

Mai departe, italianul a reconfirmat că, deși s-a vorbit despre un interes pentru Salah din Statele Unite, egipteanul va merge în Asia, în cazul în care va încheia socotelile cu Liverpool, după 8 ani. 

Dacă e să se întâmple ceva (n.r. – cu referire la un posibil transfer), atunci destinația va fi Arabia Saudită. Urmează Cupa Africii pe Națiuni (n.r. – în care Salah va juca, alături de naționala Egiptului), după care totul se va derula pe repede înainte, în ianuarie“, a spus Fabrizio Romano.

Acesta a dezvăluit apoi de ce crede că Salah nu prea mai are viitor, la Liverpool.

Relația cu managerul Arne Slot e complicată. De fapt, aș spune că relația s-a stricat. Și, de aceea, impresarul lui Salah va începe tatonările pe piața transferurilor pentru o eventuală plecare, în ianuarie. Răspunsul lui Liverpool? Șefii clubului vor cere ofertele oficiale. Așa că, da, plecarea lui Salah e perfect posibilă“, a încheiat Fabrizio Romano.

Sport.ro a scris, ieri, ce sumă pretinde Liverpool, pentru a se despărți de Salah, în această iarnă.

