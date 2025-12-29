Astfel, naționala Bafana Bafana a obținut calificarea în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni.

Hugo Broos, nemulțumit după calificarea Africii de Sud în optimile Cupei Africii

La finalul jocului, Hugo Broos, antrenorul lui Ngezana de la naționala Africii de Sud, a mărturisit că nu este mulțumit de felul în care echipa sa a gestionat jocul și a recunoscut că a trăit cu mari emoții calificarea în ”optimi”.

”Am început foarte bine meciul, am avut ocazii și am marcat, așa că totul era în regulă. Apoi, dintr-odată, am adormit din nou și am primit gol, intrând la pauză cu scorul de 1-1. Am vorbit cu jucătorii și le-am spus: ’Haideți, băieți, faceți exact ce ați făcut la începutul jocului.’

În repriza a doua a fost la fel: când scorul a devenit 2-1, am început din nou să facem greșeli, am pierdut mingea de multe ori și s-a ajuns la 3-2. Și totuși voiam să marcăm al patrulea gol, de ce? Trebuia doar să ținem de minge.

Așa că, da, am jucat exact jocul pe care și l-a dorit Zimbabwe: pase înapoi, pierderi de balon și imediat mingi lungi în adâncime. De câteva ori am fost în dificultate și acest lucru trebuie să se oprească. Nu mai putem controla jocul și trebuie să lucrăm la acest aspect”, a spus Hugo Broos după meci.

