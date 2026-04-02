Din 2025, antrenorul român care a lucrat la Rapid, Gloria Buzău, Sportul Studențescu și Concordia Chiajna este selecționer în Zimbabwe, unde are rezultate remarcabile, cel puțin de la începutul anului 2026.

Recent, antrenorul român a dezvăluit cum a fost la un pas de a fi răpit de gruparea teroristă Boko Haram, care operează în mai multe țări, inclusiv pe teritoriul Europei și al Statelor Unite ale Americii.

În cele din urmă, Marinică a fost salvat de câteva mașini de poliție care ar fi folosit un pretext ca să-l scape din mașina în care urma să fie răpit.

Mario Marinică a povestit cum era să fie răpit de o grupare teroristă

„Am avut o dată, dar a fost bine că am aflat abia după aceea. În Nigeria am avut o problemă foarte deosebită și dificilă. Efectiv am fost răpit ca să zic așa. Am fost la un hotel și la o distanță de 500 de metri era un alt hotel unde stătea un antrenor olandez și trebuia să ne întâlnim. Nu mi-a venit mașina la timp și am fost atenționat să nu plec cu nimic altceva și doar cu șoferul destinat mie.

Am zis că pot să merg pe jos, dar s-a oprit cineva cu o mașină cu trei roți, bajaje cum le zic ei, și am zis că merg până acolo. Am stabilit prețul și la un moment dat a luat-o pe altă rută. A spus că e oprită circulația, că se lucrează și într-adevăr știam că sunt probleme în zona respectivă.

Am văzut că ne îndepărtăm de punctul în care trebuia să ajung și norocul meu a fost că la un moment dat au apărut niște mașini de poliție care m-au luat rapid și m-au dus la secție. Acolo am aflat că acest individ era de la gruparea teroristă Boko Haram și încerca să mă răpească!

Eu nu aveam nicio treabă. Ei aveau niște oameni infiltrați și au folosit acest pretext ca să îmi verifice mie actele, dar de fapt voiau să mă scape de ei. Mi-au spus să nu mai fac niciodată așa ceva. Deci totul doar pentru că eram alb și mă vedeau ca pe un sac de bani. E o poveste mai veche și acum a rămas doar un episod amuzant”, a spus Mario Marinică, potrivit Fanatik.ro.