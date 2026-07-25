FOTO Moment de reculegere pentru George Blay în Dinamo - Craiova. Ce mesaj a afișat galeria ”câinilor”

Moment de reculegere pentru George Blay în Dinamo - Craiova. Ce mesaj a afișat galeria ”câinilor” Superliga
SPORT.RO
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Fostul dinamovist George Blay s-a stins din viață la doar 45 de ani.

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George BlayDinamoUniversitatea Craiova
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Dinamo și Universitatea Craiova și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la 20:30, pe ”Arcul de Triumf”. Confruntarea a contat pentru etapa cu numărul doi din sezonul regulat al Superligii României.

Moment de reculegere pentru George Blay în Dinamo - Craiova. Ce mesaj a afișat galeria ”câinilor”

Înainte de startul meciului a avut loc un moment de reculegere pentru trecerea în neființă a lui George Blay, fostul fundaș dreapta ghanez care a bifat 82 de apariții în toate competițiile la echipa din Ștefan cel Mare.

În tribună pe ”Arc” a fost și Mircea Rednic, care îl știa extrem de bine pe George Blay. Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Rednic a evidențiat cât de afectat este de decesul fostului jucător.

„Îmi pare tare rău! Era ca și copilul meu. Îmi spunea papa. Am venit împreună la Dinamo în perioada aia. Am fost surprins, pentru că eu am mai vorbit de două ori cu el, mai ales când am fost în Belgia și înainte de Crăciun.

Tot timpul era vesel, ne arăta dantura. Rar era să îl vezi supărat. Era un super, super băiat”, a transmis Mircea Rednic, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro. 

Echipele de start în Dinamo - Craiova

Dinamo (4-2-2-2): Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Soro, Mărginean - Armstrong, Cîrjan - Al. Pop, Musi; Rezerve: Al. Roșca - Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, Cr. Mihai, Udosen, Al. Irimia, Mazilu, Tarbă, Hintsa, Karamoko; Antrenor: Nuno Campos

Universitatea Craiova (3-4-3): Sava - Al. Crețu (cpt.), Stevanovic, Badelj - Teles, T. Băluță, Anzor, Webster - D. Matei, Nsimba, Etim; Rezerve: L. Popescu, Al. Maxim - Bancu, Mora, M. Rădulescu, Rus, Screciu, Heri Tavares, Cicâldău, Baiaram, Băsceanu, Elisor; Antrenor: Filipe Coelho

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