Mijlocaşul lui Liverpool, Curtis Jones, a vorbit la Sky Sports despre declaraţiile considerate „incendiare” ale lui Mohamed Salah de către presa engleză.

Jucătorul a asigurat că atacantul egiptean şi-a cerut scuze în faţa grupului şi că echipa a trecut acum peste acest incident. „Mo este liber să aleagă. Poate spune ce gândeşte”, a declarat Jones, înainte de a preciza: „Şi-a cerut scuze faţă de noi şi a spus: <<Dacă am rănit pe cineva sau v-am jignit, îmi cer scuze>>. Aşa este el”.

Ajuns la Liverpool în 2020, mijlocaşul englez a ţinut să apere comportamentul coechipierului său. „Presupun că face parte din dorinţa de a câştiga şi nu cred că va fi ultimul în acest caz. Înţeleg că există diferite moduri de a face lucrurile, dar dacă un jucător se mulţumeşte să stea pe bancă şi nu vrea să joace, atunci este o problemă mai mare”, a explicat Curtis Jones, potrivit news.ro.

Acesta a insistat, de asemenea, asupra faptului că furia lui Salah „nu a avut niciodată scopul de a afecta echipa, stafful, antrenorul sau pe oricine altcineva”. Potrivit lui Jones, vestiarul este acum complet orientat spre viitor: „Oricum, am trecut de această etapă acum. Formăm o echipă bună, jucăm bine şi începem să câştigăm meciuri”.

Egipteanul Salah a fost exclus din lotul echipei pentru meciul din Liga Campionilor împotriva Inter Milano (1-0) din 9 decembrie, înainte de a fi reintegrat pentru meciul din campionat împotriva Brighton (2-0) din etapa a 16-a a Premier League.

