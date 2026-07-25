”Marinarii” au primit vizita echipei pregătite de Florin Maxim la Ovidiu. De două ori a înscris Farul în repriza secundă și a înregistrat astfel prima victorie din noul sezon.

Ioan Ovidiu Sabău zâmbește după victoria împotriva Corvinului: ”Aveam nevoie de victorie”

Antrenorul principal al gazdelor, Ioan Ovidiu Sabău, și-a felicitat jucătorii după meci pentru evoluția bifată la Ovidiu. Tehnicianul a evidențiat că elevii săi au tratat cu seriozitate jocul.

”Am făcut anumite greșeli, dar aveam nevoie neapărat de această victorie pentru încredere. I-am felicitat pentru cum au intrat, au fost foarte tensionați, foarte marcați de importanța acestui joc.

Șapte-opt jocuri n-au mai câștigat și aveam nevoie de această victorie. N-am văzut nicio fază, există VAR, nu fac niciun comentariu. Singura fază pe care am văzut-o a fost la golul lui Goncear.

Cred că am controlat jocul, nu știm cum ar fi decurs 11 la 11. Cu siguranță ar fi fost mai greu, dar, totuși, am avut o stare de spirit bună. Am avut curajul să jucăm, ei nu și-au creat ocazii clare. Am fi putut fi surprinși, dar eu cred că e o victorie meritată”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

În prima etapă, Farul a pierdut cu ”U” Cluj, scor 1-2. În runda cu numărul 3 din sezonul regulat al Superligii României, constănțenii o întâlnesc pe FCSB la București.

De cealaltă parte, Corvinul a câștigat 3-0 cu Csikszereda Miercurea Ciuc în prima rundă. În etapa 3, hunedorenii o vor înfrunta pe Sepsi OSK acasă.

Farul - Corvinul 2-0

După ce Ion Cărăruș a fost eliminat în minutul 51, Farul a ratat un penalty în minutul 60, prin Eduard Radaslavescu. În minutul 83, Matteo Ahlinvi a înscris de 1-0, iar Alexandru Goncear a închis tabela de marcaj la 2-0 cu un gol de la 60 m în minutul 90+7.