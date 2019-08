Jurgen Klopp a fost in culmea fericirii dupa victoria la penalty-uri cu Chelsea in Supercupa Europei.

Dupa 1-1 in timpul regulamentar si 2-2 dupa prelungiri, Supercupa Europei a fost castigata de Liverpool la loviturile de la 11 metri. Abraham de la Chelsea a ratat chiar ultima lovitura din seria de 5 si a trimis trofeul in bratele rivalilor de la Liverpool. A fost bucurie mare pentru campioana Europei, care pierduse in startul sezonului Supercupa Angliei in urma penalty-urilor cu Manchester City.

Jurgen Klopp s-a bucurat ca un nebun imediat dupa sutul castigator. A alergat tot terenul pentru a fi langa jucatorii sai, dupa care s-a distrat in direct la TV. "Adriaaan", a spus Klopp la microfonul BT Sport, imitandu-l pe celebrul Rocky. Adrian era sotia pugilistului.

Tot Adrian e numele eroului lui Liverpool. Portarul spaniol, abia adus de la West Ham, a aparaut sutul trimis de Abraham de la 11 metri.