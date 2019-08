LIVERPOOL - CHELSEA | Se intampla si la case mai mari! Cum a putut sa-i scrie responsabilul cu echipamentele de joc de la Chelsea numele lui Jorginho :)

Chelsea o conduce cu 1-0 la pauza pe Liverpool, in Supercupa Europei. Unicul gol al partidei a fost marcat de campionul mondial Giroud.

Liverpool si Chelsea se dueleaza de la aceasta ora in Supercupa Europei. La pauza, formatia londoneza, antrenata de Frank Lampard, conduce cu 1-0, gratie unui gol marcat de campionul mondial Olivier Giroud.

Chelsea a fost mai directa in prima parte si a parut mai in control, chiar daca Liverpool a fost cea care a avut prima ocazie de gol a meciului prin Salah.



Jorginho, mijlocasul lui Chelsea, a jucat in prima repriza cu un tricou pe care i s-a inscriptionat numele gresit. Jorghino i-au scris cei de la Chelsea pe spate.