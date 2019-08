Moment socant in vestiarul lui Liverpool: Klopp a aparut imbracat in chilotii lui Ronaldo! Ce le-a spus jucatorilor

Jurgen Klopp a fost protagonistul unui episod socant inaintea finalei Champions League din 2018!

Liverpool a castigat vara aceasta Champions League dupa o finala englezeasca impotriva lui Tottenham, insa trofeul putea fi cucerit inca de anul trecut.

In 2018, Liverpool a jucat prima finala Champions League din 2017, insa a fost invinsa de Real Madrid, cea care a stabilit un nou record, cu al treilea trofeu la rand in cea mai importanta competitie europeana.

Constient de presiunea imensa de pe umerii elevilor sai, Jurgen Klopp a incercat sa detensioneze atmosfera din vestiar. Wijnaldum povesteste cum antrenorul german a sosit la o sedinta cu echipa imbracat in chiloti marca CR7, detinuti de vedeta de atunci a lui Real Madrid.

"Am observat ca purta chilotii lui Cristiano Ronaldo. A tinut sedinta cu tricoul bagat in chilotii CR7. Toti jucatorii erau pe jos din cauza rasului. Asta a spart gheata. De obicei toata lumea este serioasa si concentrata la astfel de intalniri, dar in acest caz eram relaxati si am facut multe glume. Klopp a facut multe glume de genul asta. Daca vezi ca antrenorul tau e increzator si relaxat, asta o sa aiba efect si asupra jucatorilor. E ca un tata pentru jucatori. Cu glumele lui si cu liumbajul corporal ia toata presiunea de pe jucatorii sai", a povestit mijlocasul.

Cu toate astea, Real Madrid s-a impus cu 3-1 in urma a doua gafe uriase ale portarului Karius.

Imediat, Klopp a dat 70 de milioane de euro pentru portarul Alisson, iar vara urmatoare Liverpool devenea campioana Europei si rata titlul in Premier League pentru un sigur punct.

Azi, Liverpool intalneste Chelsea in Supercupa Europei, de la ora 22:00, live pe Sport.ro.