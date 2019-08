Urmarim si comentam impreuna meciul LIVERPOOL - CHELSEA in Supercupa Europei pe www.sport.ro!

Liverpool - Chelsea, ora 22:00, meciul care deschide noul sezon european cu partida din Supercupa. Este pentru prima data cand doua echipe din Anglia isi disputa acest trofeu.

Liverpool vine din postura de castigatoare a UEFA Champions League, in timp ce Chelsea a castigat Europa League. Liverpool a mai jucat o Supercupa in acest sezon, pe cea a Angliei, pe care a pierdut-o la penalty-uri in fata lui Manchester City.

Liverpool a mai castigat de trei ori Supercupa Europei, ultima data in 2005. De partea cealalta, Chelsea a castigat o singura data, in 1998, cu Dan Petrescu in echipa. Istanbul a gazduit finala UEFA Champions League, insa e pentru prima data cand e gazda Supercupei Europei.

"Sa ramanem lacomi! Dupa finala Ligii Campionilor, toata lumea ne-a felicitat, a fost frumos, dar acum trebuie sa o luam de la capat. Si sa facem lucrurile mai bine decat anul trecut. Supercupa nu e printre trofeele mele preferate, asta pentru ca mereu pierdeam finala! Acum e o alta situatie, e un trofeu important pe care ni-l dorim! Stiu ce loc special e Istanbul pentru fanii nostri," a declarat Jurgen Klopp.

"Sunt optimist pentru ca eu cred in jucatorii mei! Stiu valoarea lui Liverpool, ce manager fantastic e acolo si ce grup de jucatori, dar daca noi vom evolua la maximum din potential vom invinge," a spus si Frank Lampard.

Echipe probabile:

Liverpool: Adrian - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Keita - Mane, Firmino, Salah

Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson Palmieri - Jorginho, Kovacic - Pulisic, Barkley, Pedro - Giroud