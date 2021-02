EXCLUSIV | Dan Petrescu poate fi rivalul lui Mircea Lucescu in Ucraina! La ce club important ar putea ajunge 

Fostul campion al Romaniei s-a despartit de curand de Kayserispor, dar nu duce lipsa de oferte.

In ultimele trei luni, Dan Petrescu s-a despartit de CFR Cluj si de Kayserispor. Antrenorul roman este insa pe lista unui club important din Ucraina, care vrea sa se lupte din nou cu Dinamo Kiev si Sahtior Donetk pentru titlul de campioana, in sezoanele viitoare. "Bursucul", care a castigat trei titluri consecutive in Romania cu CFR Cluj si i-a dus pe clujeni de doua ori la rand in grupele Europa League, a ajuns in atentia celor SC Dnipro-1, continuatoarea puternicului club ucrainean FC Dnipro Dnipropetrovsk, care ii poate oferi un salariu similar celor avute in Romania si Turcia.

In Ucraina se vrea revigorarea cluburilor Dnipro, Metalist Harkov, Cernomoret Odessa, Volyn Lutsk si a celor din Lvov pentru a echilibra competitia interna, dominata autoritar in ultimul deceniu de Sahtior Donetk si Dinamo Kiev. Clubul este unul de traditie, fiind infiintat in 1918, dar a fost dizolvat in 2019, dupa mai multi ani de probleme financiare, fiind retrogradat in 2017 pana in Liga a 3-a, pentru datorii catre staff-ul antrenorului spaniol Juande Ramos. "Alb-albastrii" au suferit in ultimii ani datorita apropierii de frontul de lupta din Donbas, aflandu-se la doar 300 km de Donetk, dar noul proiect SC Dnipro-1, care a fost initiat si finantat de fani, fosti jucatori, autoritatile regionale si mai multi potenti oameni de afaceri din zona, s-a intors in Ukrayinska Premier Liha si vrea sa reocupe locul care i se cuvine.

UN MILIARDAR CONTROVERSAT SI FOTBALISTUL ZOZULIA, PRINTRE FINANTATORI

Clubul are in palmares doua titluri de campioana ale Uniunii Sovietice (1983, 1988) si doua ale Ucrainei (1992-1993, 2013-2014), a iesit de sapte ori vicecampioana a Ucrainei, are o Cupa a URSS (1988-1989) si a jucat o finala Europa League (2014-2015), pierduta in fata lui FC Sevilla, 2-3. Clubul din estul Ucrainei a fost in trecut finantat de controversatul miliardar Ihor Kolomoiski, al treilea cel mai bogat afacerist din tara vecina, dupa Rinat Ahmetov (Sahtior Donetk) si Viktor Pinciuk, si pastreaza inca legaturi neoficiale cu acesta, desi, in mod oficial, el este detinut de Maksim Bereza si Hennadi Polonski.

SC Dnipro-1 ii are printre actionari si pe Roman Zozulia, fost fotbalist la Dinamo Kiev, FC Dnipro, Betis si Rayo Vallecano, care acum evolueaza la Albacete. In urma cu un an, atacantul a fost acuzat de fanii lui Rayo Vallecano ca are afinitati pentru gruparile de ultrasi Dnipro White Boys si militia ultranationalista Azov Batallion, fiind catalogat ca "fascist" si "nazist", dupa ce s-ar fi fotografiat cu steaguri cu simbologie ultranationalista, cu o arma si cu o esarfa cu Stepan Bandera, o figura controversata din istoria Ucrainei. Meciul dintre Rayo si Albacete a fost intrerupt din cauza protestelor fanilor si a continuat la o data ulterioara, iar fotbalistul a fost absolvit, ulterior, de acuzatiile ce i se aduceau.

DNIPRO ARE ARENA MODERNA SI CATIVA SUD-AMERICANI IN LOT

SC Dnipro-1, redenumit dupa un batalion de voluntari care a lupta impotriva agresiunii ruse din Donbas si Crimea. a obtinut un loc direct in divizia a doua a Ucrainei in anul debutului sau, in sezonul 2017-2018, si evolueaza pe moderna Dnipro Arena, un stadion de 31.000 de locuri si 40 de milioane de euro, inaugurat in 2008. Deocamdata, echipa ocupa locul 10 din 14 participante, la 10 puncte in spatele ultimului loc care califica in UEFA Conference League si cu patru puncte peste singurul loc retrogradabil.

Clubul are una dintre cele mai bune academii de juniori din Ucraina, iar echipa este antrenata de croatul Igor Jovicevici, care le-a mai pregatit pe Karpaty Lvov, NK Celje, si Dinamo Zagreb. Acesta are contract pana in iunie 2022, dar echipa a avut o evolutie oscilanta in acest sezon si conducatorii cauta solutii pentru a duce echipa la nivelul urmator de performanta. Vedetele lotului actual sunt brazilienii Lucas Taylor, Douglas, Vagner Goncalves si Bill, argentianianul Francisco Di Franco, croatul Mario Cuze si ucrainenii Artem Dovbik, Oleksii Koblenko, Oleksandr Nazarenko, Serhii Buletsa, Andrii Tsurikov si Volodimir Adamiuk.

ANTRENEAZA PETRESCU IN A OPTA TARA?

Dan Petrescu, care a mai antrenat in spatiul ex-sovietic pe Kuban Krasnodar si Dinamo Moscova, in ambele cazuri cu succes, ar mai fi in contact cu echipe din zona Golfului Persic, Rusia si Kazahstan. Incepand cu 2003, de la debutul in antrenorat, Petrescu a devenit un adevarat globe-trotter si a antrenat echipe din Romania (Sportul Studentesc, Rapid, Unirea Urziceni, ASA Tg. Mures si CFR Cluj), Polonia (Wisla Cracovia), Rusia (Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova), China (Jiangsu Suning, Guizhou Hengfeng), Qatar (Al Arabi Doha), Emiratele Arabe Unite (Al Nasr Dubai) si Turcia (Kayserispor).