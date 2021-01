Atac dezlantuit la adresa lui Dan Petrescu! "Pentru asta te-ai facut antrenor?! Mi-ar fi rusine! Mai ramane sa mergi in Mongolia!"

Dan Petrescu va fi la al doilea sau meci pe banca lui Kayserispor, astazi, impotriva lui Istanbul BB.

Petrescu a semnat cu Kayserispor un contract valabil pe un sezon si jumatate. Decizia antrenorului roman de a merge in Turcia pentru a se lupta la evitarea retrogradarii a surprins pe toata lumea, mai ales ca Dan Petrescu venea dupa cucerirea a trei titluri consecutive in Liga 1 cu CFR si mai multe performante notabile in Europa.

Jurnalistul Radu Banciu i-a contestat vehement decizia lui Dan Petrescu:

"Incredibil, ai luat trei campionate cu CFR…nu puteai sa-l intrebi nimic si a ajuns antrenor la ultima clasata dintr-un campionat care nu exista. Nu mi se pare normal sa te pretinzi antrenor, sa ai acest tupeu fantastic de a nu raspunde presei, ca atat de mare esti, dar tu sa antrenezi la Kayseri sau in China.

Mai ramane sa mergeti in Mongolia, domnule Dan Petrescu. Acolo nu ati fost. De ce nu v-ati dus la Stoke City sau la Preston, in Championship, ca atunci ne scoteam palaria. Ne inclinam", a spus Radu Banciu la emisiunea Fotbal All Inclusive.

Radu Banciu: "Ce cariera e asta? Mie mi-ar fi rusine!"

Jurnalistul si-a continuat atacul si a afirmat ca ar fi fost mai bine pentru Dan Petrescu sa mearga in liga secunda din Olanda sau Belgia.

"Dar, tu ai ajuns la Kayseri, ma? Unde te mai duci de aici? La o echipa din liga a doua din China? Pentru asta te-ai facut antrenor? Mie mi-ar fi rusine! Ce cariera e asta?

Daca ai fost de trei ori campion, se pare ca stii meserie. Pai, ia liga a doua olandeza sau o echipa din Belgia, chiar si Scotia, nu Turcia, Ucraina, China, Emirate sau Qatar. Astea nu sunt tari de fotbal", a mai spus Banciu.