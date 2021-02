Declaratia surprinzatoarea lui Dan Petrescu dupa ce echipa lui nu a castigat nici cu ultima clasata! "Sunt foarte multumit de ce au aratat jucatorii mei pe teren!"

Dan Petrescu a ajuns la o serie de 4 meciuri fara infrangere pe banca lui Kayseri, dupa ce in ultima etapa a remizat cu Ankaragucu, scor 0-0.

Totusi, ultimul rezultat inregistrat poate fi considerat negativ. Adversara lui Petrescu este clasata pe ultimul loc in Turcia, iar Kayserispor a jucat mai mult de o ora in suparioritate numerica. In aceasta etapa din Super Lig, romanii nu au reusit sa straluceasca. Echipa lui Marius Sumudica, Rizespor, a pierdut acasa contra lui Erzurumspor, scor 0-2, iar dupa meci "Sumi" a fost la un pas sa isi dea demisia.

In partida de sambata, Petrescu nu s-a putut baza pe Denis Alibec si pe Silviu Lung. Cristi Sapunaru a revenit dupa suspendare, dar a intrat pe teren de abia in minutul 82. Kaisery a reusit sa marcheze un gol, dar a fost anulat pe motiv de offside.

"Sunt foarte multumit de reactia pe care i-au aratat-o ​​jucatorii mei pe teren, de intelegerea jocului si de comportamentul lor. Sunt foarte fericit ca se lupta. Am facut totul pentru a inscrie goluri astazi. Am marcat un gol, dar a fost anulat. Pot spune ghinion.

Am incercat foarte mult, am incercat din greu si am obtinut un punct. Ne pare rau ca doar un punct. Am fi meritat victoria. Avem sperante pentru mai bine. Echipa a luptat bine astazi", a spus Dan Petrescu.

Kayserispor este pe locul 15, cu 25 de puncte dupa 24 de partide jucate, fiind la un singur punct de primul loc retrogradabil.