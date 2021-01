Turcia ii prieste lui Dan Petrescu! Antrenorul, OPTIMIST dupa victoria din campionat: "Vom evita retrogradarea"

Dan Petrescu a obtinut a doua victorie de cand a preluat-o pe Kayserispor.

La finalul partidei cu Kasimpasa, antrenorul s-a declarat multumit de prestatia elevilor sai si a vorbit despre planurile de viitor pe care le are, dezvaluind ca isi mai doreste cativa jucatori.

"Imi felicit jucatorii, au obtinut o victorie meritata! Sunt trei puncte extrem de importante pentru noi. Mai avem foarte putin timp la dispozitie pentru a transfera jucatori, mai astept trei fotbalisti.

Dupa ce se va inchide perioada de transferuri, vom vedea exact la ce nivel este lotul. Cred ca vom evita retrogradarea daca vom termina sezonul cu 42-43 de puncte", a declarat Dan Petrescu la finalul meciului cu Kasimpasa, potrivit publicatiei Sanal Gazeteci.

Fostul antrenor al celor de la CFR Cluj nu a putut conta in meciul de astazi nici pe Denis Alibec, nici pe Silviu Lung jr., ambii accidentati. Singurul roman care a jucat la Kayserispor in partida contra celor de la Kasimpasa a fost Cristi Sapunaru.

Dan Petrescu si-ar mai dori sa-l transfere in aceasta perioada de mercato pe Constantin Budescu, cel care a declarat recent ca i-ar placea sa ii fie din nou coechipier lui Denis Alibec, cel alaturi de care a jucat si FCSB, si la Astra.

De asemenea, pana pe 1 februarie este asteptat sa semneze si Kevin Luckassen, care a plecat zilele trecute in Turcia pentru a negocia cu sefii de la Kayserispor, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate.

In urma victoriei cu 1-0, Kayserispor a ajuns pe locul 17 in clasamentul din Super Lig, cu 22 de puncte. In urmatoarea etapa, echipa lui Dan Petrescu va primi vizita celor de la Antalyaspor.