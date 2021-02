Dan Petrescu si-a incheiat aventura in Turcia.

Oficialii celor de la Kayserispor au anuntat pe contul de Twitter al clubului ca s-au despartit de antrenorul roman adus la inceputul anului.

Potrivit mesajului turcilor, contractul a fost reziliat de comun acord din cauza unor probleme in familie pe care le are Dan Petrescu.

In cele 8 partide in care a condus-o pe Kayserispor, Dan Petrescu a obtinut doua victorii si trei remize, iar in alte trei partide echipa romanului a fost invinsa.