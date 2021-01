Victorie cu EMOTII pentru Dan Petrescu in Turcia! Kayserispor a castigat cu un gol inscris in prelungiri! Cum a aratat echipa in absenta lui Alibec

Kayserispor a intalnit-o pe Kasimpasa, in etapa a 22-a din Superliga turca.

Dan Petrescu a inceput sa-si puna amprenta asupra echipei turce, reusind a doua victorie de cand a fost instalat pe banca lui Kayserispor, dupa cea cu 2-0, in fata campioanei en-titre, Basaksehir.

Singurul gol al partidei a fost marcat in minutul 90+4, de Ugur Demirok, dupa o lovitura de la coltul terenului si o balbaiala in careul celor de la Kasimpasa.

Dintre romanii din echipa lui Petrescu, doar Sapunaru a fost integralist, Alibec si Silviu Lung jr. lipsind din cauza unor accidentari.

In urma acestei victorii, Kayserispor a urcat un loc in clasament, pana pe 17, pozitie care i-ar asigura ramanerea in Superliga si in sezonul viitor.

Fostul antrenor al campioanei Romaniei e aproape sa mai primeasca intariri, transferul lui Luckassen fiind ca si rezolvat, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate.

Echipa de start aliniata de Dan Petrescu: Alemdar - Kvrizc, Sapunaru, Demirok, Behich - Muhar, Campanharo - Lennon, Avramovski, Pedro Henrique - Maglica.