Dan Petrescu a pus ochii pe atacant din Liga 1 dupa accidentarea lui Alibec! Pe cine vrea sa transfere la Kayserispor

Dan Petrescu a obtinut prima victorie la Kayserispor gratie unei duble reusite de Alibec.

Atacantul s-a accidentat, insa, dupa ce a inscris al doilea gol si va fi indisponibil pentru urmatoarele 6 saptamani, avand probleme musculare la adductori.

In aceste conditii, antrenorul isi doreste sa realizeze un transfer prin care sa acopere golul lasat de Alibec in atacul lui Kayseri. Fotbalistul pe care a pus ochii Dan Petrescu este Kevin Luckassen, legitimat la Viitorul.

Potrivit AS.ro, transferul are sanse mari sa se concretizeze. Daca ar pleca in Turcia, Luckassen ar fi cel de-al doilea atacant de care Viitorul s-ar desparti in aceasta iarna, dupa ce Gabi Iancu a fost transferat recent la Akhmat Grozny, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate.

Atacantul a inscris 7 goluri in cele 16 meciuri jucate in acest sezon, avand o cota de piata de 500.000 de euro.