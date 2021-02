Sansa uriasa ratata de Dan Petrescu in Turcia! Kayserispor nu a reusit sa castige desi a avut un om in plus mai mult de o repriza! AICI tot ce s-a intamplat in Erzurumspor 1-1 Kayserispor

Kayserispor a terminat la egalitate in deplasare cu Erzurumspor, scor 1-1.

Gazdele au deschis scorul in minutul 28 din lovitura de la 11 metri, dar au ramas in 10 oameni in minutul 34, dupa ce Ackah a primit doua cartonase galbene la aceeasi faza.

Cu toate acestea, echipa lui Dan Petrescu a reusit doar golul egalizator, marcat in minutul 73 de Parlak, desi in repriza secunda a avut nu mai putin de 7 ocazii de gol si o posesie de 73 %.

In urma acestui rezultat, Kayserispor, la care fostul atacant al Viitorului Luckassen a fost integralist, a ratat sansa de a egala la puncte pe Kasimpasa, Rizespor si Goztepe si ramane pe locul 16 in Superliga.