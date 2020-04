Un antrenor roman nu se poate intoarce in China: "Am vrut sa stau 5 zile in vacanta in Romania si sunt blocat de 3 luni"

Un fost campion cu Dinamo a venit in tara de Anul Nou chinezesc si a ramas blocat de atunci din cauza coronavirusului.

De mai bine de 3 ani de zile, Florin Parvu este antrenorul echipei U19 a celor de la Henan Jianye, care a terminat pe locul 8 in editia trecuta a Chinese Super League. Ploiesteanul, care a jucat de-a lungul carierei la Petrolul, Dinamo, FC Brasov, Universitatea Craiova si CS Otopeni, dar si in China, la Henan (1996-1998, 2002-2003), Ucraina (FC Stal Alchevsk) si Cipru (AEL Limassol), s-a intors in tara chiar inainte de Anul Nou chinezesc, pana sa inceapa nebunia creata de coronavirus in intreaga lume.

„Eu am plecat imediat dupa Craciun in China, pentru ca am fost in primul stagiu de pregatire. Am fost in Quimin, o locatie mai calda din sudul Chinei, unde merg multe echipe ca sa se pregateasca iarna. Acolo e o temperatura ok tot timpul anului, in timp ce in zona mea, in decembrie, e foarte rece. Am facut primul stagiu de pregatire, am terminat pe 23 ianuarie, iar eu m-am intors pe 24 ianuarie in Romania. Nu m-am intors din cauza coronavirusului, ci le-am dat liber jucatorilor o saptamana, deoarece venea Anul Nou chinezesc. Pierd doua zile pe drum si am plecat direct din cantonament, am zis sa stau si eu cinci zile acasa. Am venit direct, Beijing-Istanbul, iar a doua zi, cum am ajuns in Romania, pe 24 ianuarie, dimineata, au inchis Wuhanul. Si de atunci a inceput nebunia.

Trebuia sa plec in cantonament in Thailanda, pe 31 ianuarie, si au zis ca se anuleaza. Dupa care s-a amanat reluarea pregatirii inca doua saptamani si uite ca am ajuns la aproape 3 luni de zile, in care nu s-a facut nimic, jucatorii mei au fost liberi. Eram in China si vorbeam cu familia mea, ’Uite ce probleme sunt in Wuhan! Stau in casa, vor sa iasa si nu pot’. Eu am avut noroc, pentru ca in orasul unde antrenez nu au fost probleme foarte mari, nu au fost multe cazuri. Iar acum sunt eu in situatia asta, aici, in Romania.

Activitatea la echipa de seniori din Henan s-a reluat de o luna de zile, sunt la baza de pregatire. Eu sunt la U19 si vom relua antrenamentele luni, am trimis programul de pregatire si antrenamentele vor fi conduse de secunzi si de preparatorul fizic, au totul detaliat, stiu ce sa faca in perioada urmatoare. Problema e ca nu pot intra in China, pentru ca au inchis granita pentru tot ce inseamna straini. Chiar daca eu am rezidenta in China si am viza de munca, deci pot intra si iesi de cate ori vreau, in mod normal, acum nu se poate intra si nu stiu cand se va ridica aceasta restrictie. Oricum, daca plec acolo trebuie sa stau 14 zile in carantina, abia dupa aceste doua saptamani pot sa particip la antrenamente.

Eu am tinut legatura cu cei din club si m-au anuntat ca guvernul chinez a blocat intrarile in tara inclusiv pentru rezidenti. Nu m-am interesat de bilet de avion, pentru ca ei imi cumpara biletele pentru drum. Eu sunt in legatura permanent cu clubul, intoarcerea mea depinde de data cand se vor ridica restrictiile. Astept sa se relaxeze lucrurile si in Romania, pentru ca nu imi pot lasa familia in situatia asta. Eu sa plec acolo si sotia si fetita sa ramana aici. Ar trebui sa iasa ele din casa si va fi mai greu. Cei de la club au fost foarte intelegatori. Eu ma cunosc cu ei de 25 de ani, am o relatie foarte buna. Am jucat de doua ori acolo, fostii mei colegi de echipa sunt in conducerea clubului, patronul de atunci este si acum la conducerea clubului. E unul dintre cluburile de traditie, care a avut stabilitate in ultimii 20-30 de ani, ceea ce e lucru mare in fotbalul din China. Exista intelegere si respect reciproc.

Eu vorbesc cu Caramarin, cu Olaroiu nu prea am discutat. Cu Cara vorbesc si m-am intalnit cand au jucat echipele noastre meci direct. Cu el tin legatura, pentru ca ma fost si colegi la Otopeni, am jucat impreuna. Am vorbit acum vreo luna de zile, cand el era inca in Romania. Ei s-au intors in perioada cand nu erau asa multe cazuri in Europa si nu era restrictionata intrarea strainilor in China. Primele echipe au inceput pregatirea acum o luna, deci sunt de ceva timp in provincia Jiangsu.

Chiar am respectat tot ce inseamna izolare, stam in casa si nu am iesit aproape deloc. Merg la cumparaturi la cateva zile si atat. Doar la magazin si farmacie. Stau la bloc, dar am si o casa. Din pacate, nu e terminata si nu am putut sa mergem acolo. In momentul asta, stam la bloc. Fetita mea are aproape 18 ani, cu ea mai fac miscare, ne uitam la cursuri de fitness online. E greu, dar trebuie sa avem grija si sa acceptam situatia. Speram sa treaca si la noi cat mai repede, pentru ca in China a durat situatia grea doua luni si jumatate - trei luni. Cred ca ne apropierm usor-usor de termenul de relaxare a masurilor. In China s-a dat drumul la scoli, la transport, la servicii... Au doar cateva restrictii, se ia temperatura la intrarea in mall-uri sau magazine, se mai pastreaza distantarea, se poarta masti de protectie... Nu cred ca vom reveni la normal asa repede, dar cred ca vom ramane cu ceva bun dupa toata situatia asta. Vom avea mai mare grija la masurile de igiena, vom dezinfecta mai mult suprafetele, vom pastra o distanta de siguranta. Nu am fost invatati sa stam atat timp izolati si e greu pentru toata lumea”, a declarat Parvu pentru Sport.ro.

Florin Parvu (45 ani) are 180 de meciuri si 16 goluri in Liga 1, 65 de prezente si 5 reusite in Liga 2 si alte 59 de partide si 4 goluri in campionatele straine. El a evoluat ca mijlocas central si are si doua selectii la nationala de seniori a Romaniei, in 2001, contra Sloveniei si Georgiei. Dupa ce a fost secundul lui Razvan Lucescu la Petrolul si al lui Dan Alexa la Rapid, ploiesteanul profeseaza acum in China, in orasul Zhengzhou din Provincia Henan, aflat la 470 km de Wuhan, epicentrul epidemiei de Covid-19 in tara asiatica.