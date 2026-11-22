În această perioadă, fostul selecționer al României ar putea da lovitura carierei și ar putea prinde un contract în Anglia, la Watford, una dintre echipele de tradiție din fotbalul britanic, în prezent în Championship, al doilea eșalon englez.

Edi Iordănescu, favorit să preia Watford!

Recent, ”renii” și-au demis antrenorul, pe Alessio Dionisi, iar Edi Iordănescu ar fi în capul listei de înlocuitori, anunță Digi Sport. Numele lui Iordănescu Jr. a fost asociat în ultima perioadă cu echipa engleză, dar acesta nu a confirmat negocierile.

„(n.r. Cât este zvon și cât de mult este adevăr în legătură cu oferta lui Watford?) Sincer, mi-e foarte greu să comentez. Îmi doresc foarte repede să revin în circuit.

Este o pauză pe care nu mi-am dorit-o prelungită, să spun așa, dar nu toate lucrurile depind doar de tine. Ce mi-am dorit nu s-a concretizat din diverse motive, iar ce am avut în alte părți nu a fost neapărat ce mi-am dorit, ca proiect și condiții”, a spus Iordănescu, la VOYO SPORT LIVE.

Watford, ocupanta locului 21 din 24 din Championship, ultimul care garantează supraviețuirea în eșalonul secund englez, a confirmat plecarea antrenorului principal Alessio Dionisi în cursul zilei de duminică.

Ce a spus Costel Pantilimon despre varianta Iordănescu la Watford

Costel Pantilimon, fost portar al echipei engleze, consideră că Iordănescu ar putea avea un viitor în fotbalul din Anglia. Goalkepeer-ul evoluat la Watford între 2016 și 2018, pe vremea când echipa era în Premier League. A bifat opt apariții, a primit tot atâtea goluri și a încheiat patru meciuri fără gol încasat.

„În momentul în care reușește să facă pasul spre campionatele din vest, cred că își poate clădi o carieră acolo”, a declarat Pantilimon pentru PRO TV și Sport.ro.

Iordănescu a pregătit de-a lungul carierei echipe precum FCSB, CFR Cluj, Astra Giurgiu, Pandurii Târgu Jiu și Legia Varșovia. La echipa națională, a obținut calificarea la EURO 2024, unde România a ajuns până în optimile de finală, fază în care a fost eliminată de Olanda, scor 0-3.