Dorit de mai multe echipe din zona arabă în ultima perioadă, Edi Iordănescu este în negocieri avansate cu Watford, echipă din liga secundă engleză, așa cum a anunțat și reputatul jurnalist Fabrizio Romano.

Edi Iordănescu semnează cu Watford!

Se pare că mutarea este foarte aproape de a se realiza, iar Watford și Edi Iordănescu sunt aproape de a semna contractul. În aceste ore, actele sunt la avocați, urmând ca până marți totul să fie pus la punct dacă toate condițiile vor fi îndeplinite, scrie AS.ro.

Iordănescu ar urma să îi ia locul italianului Alessio Dionisi (46 de ani), cel care preluase echipa în vară și care a fost demis de la Watford în cursul zilei de duminică, după 0-4 contra lui Sheffield United.

Iordănescu a pregătit de-a lungul carierei echipe precum FCSB, CFR Cluj, Astra Giurgiu, Pandurii Târgu Jiu și Legia Varșovia. La echipa națională, a obținut calificarea la EURO 2024, unde România a ajuns până în optimile de finală, fază în care a fost eliminată de Olanda, scor 0-3.

Edi Iordănescu: ”Îmi doresc să revin foarte repede”

Recent, antrenorul a fost întrebat despre negocierile cu Watford, dar nu a vrut să confirme posibilitatea de a semna cu gruparea britanică.

„(n.r. Cât este zvon și cât de mult este adevăr în legătură cu oferta lui Watford?) Sincer, mi-e foarte greu să comentez. Îmi doresc foarte repede să revin în circuit. Este o pauză pe care nu mi-am dorit-o prelungită, să spun așa, dar nu toate lucrurile depind doar de tine. Ce mi-am dorit nu s-a concretizat din diverse motive, iar ce am avut în alte părți nu a fost neapărat ce mi-am dorit, ca proiect și condiții”, spunea Edi Iordănescu, la VOYO SPORT LIVE.