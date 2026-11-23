Dorit de mai multe echipe din zona arabă în ultima perioadă, Edi Iordănescu este în negocieri avansate cu Watford, echipă din liga secundă engleză, așa cum a anunțat și reputatul jurnalist Fabrizio Romano.

Iordănescu ar urma să îi ia locul italianului Alessio Dionisi (46 de ani), cel care preluase echipa în vară și care a fost demis de la Watford în cursul zilei de duminică, după 0-4 contra lui Sheffield United.

Ce salarii oferă Watford, echipa care-l vrea pe Edi Iordănescu

Watford este una dintre echipele de tradiție din Anglia, care oferă condiții jucătorilor atât la nivel de infrastructură, cât și pe plan financiar. Sunt jucători care au salarii de peste un milion de euro pe sezon!

Cel mai bine plătit jucător este Edoardo Bove (24 de ani), vedeta echipei, care a trecut pe la AS Roma și Fiorentina înainte de a ajunge la Watford în urmă cu un an, din postura de jucător liber de contract.

Italianul este plătit cu aproape 20.000 de euro pe săptămână la Watford și conduce topul salariilor din echipă. Totuși, cu bonusuri, remunerația sa anuală poate să depășească 1,2 milioane de euro, potrivit Capology.com.

Federico Ravaglia (27 de ani), Marco Bola (28 de ani) și Martin Payero (28 de ani) sunt și ei în topul celor mai bine plătiți jucători din echipă, cu salarii de aproape 16.000 de euro net pe săptămână. Bonusurile sunt consistente și în cazul lor, astfel că pot ajunge și ei la peste un milion de euro.

Ravaglia și Payero au fost cei mai scumpi jucători transferați în această vară de Watford. Pentru cei doi s-au plătit aproximativ 11 milioane de euro către Bologna și Udinese. În prezent, echipa care este foarte aproape să-l instaleze pe Edi Iordănescu are un lot evaluat la 97 de milioane de euro, sumă cu care se situează la jumătate clasamentului pe site-urile de specialitate.