Transferul lui Radu Drăgușin de la Genoa la Tottenham Hotspur, oficializat joi seara, l-a făcut pe fundașul central al naționalei să devină cel mai scump fotbalist român din toate timpurile (25 de milioane de euro plus 5 milioane din bonusuri).

El este astfel al patrulea internațional român care evoluează la seniorii lui Tottenham, după Gheorghe Popescu (27 de meciuri / 3 goluri în toate competițiile) și Ilie Dumitrescu (20 de meciuri / 5 goluri), care au jucat la Spurs în sezonul 1994-1995, și Vlad Chiricheș (43 de meciuri / 2 goluri), legitimat între 2013 și 2015.

Însă, până de curând, la Tottenham a fost legitimată Ștefania Cășeriu (Caseriu, pentru britanici), o tânără fotbalistă din România care a împlinit recent 18 ani și care în sezonul trecut a evoluat pe postul de mijlocaș la echipa Under 21 feminină a clubului londonez.

Ștefania Cășeriu a jucat până în vară la Tottenham

”Sunt mândră că am avut oportunitatea să port tricoul lui Tottenham și o să urmăresc în continuare evoluțiile echipei mele favorite din Anglia, mai ales că acum a ajuns și Radu Drăgușin la club.

Chiar dacă Tottenham a avut o serie de înfrângeri în acest campionat, în acest sezon am văzut o schimbare masivă în mentalitatea lor.

În ciuda adversarilor atât de puternici, iată că se menține în partea superioară a clasamentului și a devenit echipa underdog în Premier League (n.r. - echipa mai slab cotată la câștigarea trofeului).

Din experiența personală, pot spune că Tottenham oferă oportunități de creștere și de dezvoltare în cadrul sistemului fotbalistic englez, iar pe mine perioada de acolo m-a ajutat enorm în ceea ce privește expunerea la jocuri de mare intensitate, controlul mingii și cunoștințele tactice.

Echipa în sine și jucătorii din ea sunt foarte competitivi, așa că am fost extrem de recunoscătoare că am jucat inclusiv la grupa de vârstă Under 21.

La Tottenham mi-am îmbunătățit abilitățile și am devenit o jucătoare mult mai bună, ceea ce a și dus la transferul meu la echipa Watford la doar 17 ani”, a declarat pentru Sport.ro tânăra fotbalistă.

