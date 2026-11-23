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Edi Iordănescu, pe cale să preia Watford, formație din Championship Liber de contract de mai bine de un an, Iordănescu este marele favorit să preia Watford, ocupanta locului 21 din Championship, liga a doua engleză. Informațiile din ultimele zile au fost confirmate și de jurnalistul Fabrizio Romano. În noaptea de duminică spre luni, Romano a anunțat că există negocieri avansate între Edi Iordănescu și Watford, iar fostul selecționer al României este principala opțiune pentru banca tehnică a clubului in Championship. Iordănescu ar urma să îi ia locul italianului Alessio Dionisi (46 de ani), cel care preluase echipa în vară și care a fost demis de la Watford în cursul zilei de duminică, după 0-4 contra lui Sheffield United. Formația de pe Vicarage Road ocupă acum ultimul loc care asigură salvarea de la retrogradare, cu doar 15 puncte acumulate în primele 16 etape.

🚨🟡⚫️ Excl: Watford are in advanced talks with Edward Iordănescu as new head coach, favorite option and top of the list. Negotiations underway to reach full agreement and replace Alessio Dionisi who has been sacked on Sunday. #watfordfc https://t.co/5nS17edJCa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2026

Watford, un adevărat malaxor de antrenori Familia Pozzo, cea care conduce Watford, este recunoscută pentru răbdarea limitată pe care o are cu antrenorii. Dionisi a devenit tehnicianul cu numărul 23, din 2014 și până în prezent, care este demis de la echipă. În cazul în care numirea se va oficializa, Edi Iordănescu ar putea să debuteze la Watford cu un meci pe teren propriu împotriva lui Blackburn Rovers, miercuri, de la ora 21:45, în unda a 17-a din Championship. Watford, club fondat în anul 1881, a participat ultima dată în Premier League în sezonul 2021/2022. Ulterior, a retrogradat, iar acum se află la a cincea stagiune consecutivă în Championship.

Ce a spus Edi Iordănescu atunci când a fost întrebat de Watford Despre varianta Watford a fost întrebat recent Edi Iordănescu la VOYO Sport Live. Antrenorul s-a ferit să ofere detalii, însă a recunoscut că vrea să revină cât mai rapid în antrenorat. „(n.r. Cât este zvon și cât de mult este adevăr în legătură cu oferta lui Watford?) Sincer, mi-e foarte greu să comentez. Îmi doresc foarte repede să revin în circuit. Este o pauză pe care nu mi-am dorit-o prelungită, să spun așa, dar nu toate lucrurile depind doar de tine. Ce mi-am dorit nu s-a concretizat din diverse motive, iar ce am avut în alte părți nu a fost neapărat ce mi-am dorit, ca proiect și condiții”, a spus Iordănescu, la VOYO SPORT LIVE.

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