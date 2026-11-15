Ce coincidență în familia Iordănescu! „Generalul“ Anghel Iordănescu și-a început cariera de antrenor în 1984 și, după 15 ani în care a activat în Europa, în 1999, a făcut pasul spre fotbalul asiatic, la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită). Acum, fiul său, Edward Iordănescu, poate călca pe urmele sale.

Edi și-a început cariera pe banca tehnică, în 2010. Iar acum prinde contur, tot mai mult, trecerea sa în fotbalul asiatic, în premieră. Și Arabia Saudită pare a fi prima opțiune pentru selecționerul care a dus România până în optimile Euro 2024.

Într-un interviu acordat pentru jurnalistul saudit, Amal Ismail, Iordănescu a confirmat că e în negocieri cu grupări din Saudi Pro League, campionat pe care îl urmărește deja de ceva vreme. Mai mult decât atât, când a fost chestionat în privința viitorului său loc de muncă, Edi a dezvăluit că, la ora actuală, prioritatea sa e să lucreze, zi de zi, la o echipă de club.

„Experiența mea, ca selecționer al României, a fost un capitol de excepție din cariera mea. Am format un grup puternic, am obținut calificarea pentru Euro 2024 de pe primul loc în grupă, fără înfrângere în preliminarii. Apoi, ne-am câștigat și grupa de la turneul final! Dar acum, în această etapă a carierei mele, îmi doresc mai mult să fiu implicat în fotbal, zi de zi, la o echipă de club. Și îmi doresc să construiesc o echipă, să o cresc și să am posibilitatea de a lucra cu ea, zilnic. Pe de altă parte, am învățat să nu închid nicio ușă în fotbal! E clar: calitatea și ambiția existentă în jurul proiectului care mi se va propune vor fi mereu principalele argumente pentru mine. Indiferent că oferta vine de la o echipă națională sau una de club“, a explicat Edward Iordănescu.

„Vreau să-mi las amprenta asupra dezvoltării fotbalului saudit“

În continuarea dialogului, fostul selecționer a admis că e foarte tentat să facă pasul spre Saudi Pro League, în viitorul apropiat.

„Nu vreau să dau numele unui club. Dar am un respect foarte mare pentru cei care conduc fotbalul din Arabia Saudită. Văd în proiectul lor ambiție, stabilitate și dorința de a crea o identitate fotbalistică puternică. Sunt o persoană competitivă de felul meu. Oriunde lucrez, vreau ca echipa mea să aibă o identitate clară. De asemenea, mereu îmi propun să cresc jucători și, pe termen lung, să obțin o performanță mare. Dacă voi veni în Arabia Saudită, nu vreau să fiu parte din acest proiect doar pe termen scurt. Vreau ca prin contribuția mea să-mi las amprenta pe acest proiect, astfel încât, în momentul plecării mele, în urma mea să fie ceva deosebit“, a spus tehnicianul de 48 de ani.