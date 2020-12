ECHIPA ANULUI 2020: Messi, Lewandowski si Ronaldo in atac, 7 jucatori de la Bayern si Liverpool 

Jucatorii de la Liverpool si de la Bayern Munchen domina cel mai bun "11" al anului, desemnat la gala FIFA Best Awards 2020.

Forul fotbalistic mondial a anuntat echipa World XI, in cadrul galei de decernare a premiilor pentru cei mai buni fotbalisti ai anului, care s-a organizat pentru prima data in istorie in format virtual. In echipa celor mai valorosi fotbalisti si-au gasit loc patru componenti de la Bayern Munchen (Thiago s-a transferat intre timp la Liverpool), trei de la Liverpool, cate unul de la Real Madrid, Manchester City, FC Barcelona si Juventus.

Cel mai bun "11" mondial: Alisson Becker (Liverpool / Brazilia / 28 ani) - Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Anglia / 22 ani), Sergio Ramos (Real Madrid / Spania / 34 ani), Virgil Van Dijk (Liverpool / Olanda / 29 ani), Alphonso Davies (Bayern Munchen / Canada / 20 ani) - Joshua Kimmich (Bayern Munchen / Germania / 25 ani), Kevin De Bruyne (Manchester City / Belgia / 29 ani), Thiago Alcantara (Bayern Munchen / Spania / 29 ani) - Lionel Messi (FC Barcelona / Argentina / 33 ani), Robert Lewandowski (Bayern Munchen / Polonia / 32 ani), Cristiano Ronaldo (Juventus / Portugalia / 35 ani)