După doi ani în Championship, Leeds United s-a întors în Premier League, câștigându-și locul în cel mai tare campionat din lume. Din această vară, Premier League e în exclusivitate pe VOYO pentru următoarele trei sezoane!

La revenirea în elita fotbalului englez, Leeds dă de o echipă în fața căreia are de luat o revanșă. Vorbim despre Everton, cea care a condamnat-o la retrogradare, în ultima zi a sezonului 2022-2023.

Deși atmosfera va fi incendiară, diseară, pe Elland Road, în mod cert, Leeds nu va avea o misiune ușoară. În primul rând, pentru că, în ultimele două campanii din Premier League, toate cele trei nou-promovate au retrogradat după primul lor sezon în elită. Semn clar că e o diferență uriașă, între nivelul din Championship și cel din Premier League.

Leeds – Everton, ultimul meci din prima etapă din Premier League, va fi LIVE pe VOYO, diseară, de la ora 22.00. Sport.ro va oferi desfășurarea întâlnirii, în format LIVE VIDEO.

