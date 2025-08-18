Deși patronul FCSB îi promisese atacantului că nu îl va critica public, înțelegerea a fost aruncată în aer luni, când finanțatorul i-a transmis un avertisment dur fotbalistului de 34 de ani, adus în această vară la echipă.



Nemulțumit de randamentul lui Alibec, care a jucat doar 85 de minute din cauza accidentărilor și nu a marcat niciun gol, Becali a pus presiune maximă pe umerii săi. Finanțatorul i-a amintit de suma importantă investită în transferul său și a anunțat că meciul de duminică ar putea fi decisiv pentru viitorul său la FCSB.



"Trebuie să te gândești că am dat o grămadă de bani pe tine, trebuie să ai conștiință. El costă cu totul, la final, aproape de 600.000 de euro. Aștept de la el, că de-aia l-am luat", a tunat Becali, potrivit Fanatik.



Mai mult, patronul a lăsat de înțeles că este gata să aducă un alt atacant dacă Alibec nu confirmă imediat. "Îl băgăm duminică (n.r. - cu FC Argeș, ora 21:30) și vedem dacă poate sau nu poate. Dacă nu poate, căutăm atacant, nu putem să stăm, n-avem cum", a adăugat acesta.



Promisiunea care l-a convins pe Alibec să semneze cu FCSB



Ieșirea de acum anulează practic promisiunea pe care Gigi Becali i-a făcut-o lui Alibec la finalul lunii mai pentru a-i obține semnătura. Atacantul a acceptat să revină la FCSB doar după ce a primit asigurări că nu va mai fi ținta criticilor publice ale patronului, așa cum s-a întâmplat la primul său mandat.



La momentul respectiv, Becali a dezvăluit dialogul purtat cu fotbalistul. "Am avut o convenție cu el. Mi-a spus: «Nea Gigi, nu pentru mine, pentru familia mea. Orice fac, mă suni, mă cerți pe mine, dar nu vreau la televizor».



I-am promis, așa fac. Mă țin de cuvânt, așa voi face! El e special, e foarte sensibil, e băiat de mare calitate", spunea Gigi Becali la Digi Sport. Promisiunea sa a rezistat mai puțin de trei luni.

