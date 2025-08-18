A fost ofertat de FCSB, a plecat de la Rapid, iar acum și-a găsit o nouă echipă

Frosinone , ocupanta locului 15 în ultima ediție din Serie B, este echipa care insistă acum pentru transferul lui David Ankeye, scrie TuttoFrosinone , care precizează că de atacant sunt interesate și cluburi din alte țări.

Ankeye a dezamăgit în România. A jucat în 9 partide la Rapid, nu a reușit să aibă vreo contribuție notabilă, iar în această vară s-a întors la Genoa , club de care aparține. Nigerianul nu face parte din planurile clubului italian nici pentru noul sezon, astfel că e așteptat să schimbe din nou echipa.

La Genoa, Ankeye a avut un randament asemănător cu cel de la Rapid - 11 meciuri în care a fost utilizat, niciun gol, niciun assist. Nigerianul a impresionat însă la Sheriff Tiraspol, în sezonul 2023/2024, când și FCSB intrase pe fir pentru transferul său.



Gigi Becali anunța la finalul anului 2023 că negociază cu Sheriff Tiraspol pentru transferul lui David Ankeye, însă mutarea a picat în cele din urmă.

"Da, negociez pentru nigerianul de la Sheriff. Ei au cerut 1,5 milioane, dar au ajuns la 1,1. Să vedem, nu sunt sigur", spunea Gigi Becali, la momentul respectiv.

Aproximativ două luni mai târziu, Genoa l-a cumpărat pe Ankeye cu 2,5 milioane de euro.

