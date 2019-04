Acum 10 ani spala vase, acum e JUCATORUL ANULUI in Premier League. Virgil Van Dijk, poveste incredibila!

Virgil Van Dijk e omul multumita caruia Liverpool se bate la titlu pana in ultimul meci. E concluzia la care au ajuns englezii. Transferat iarna trecuta de la Southampton pentru 80 de milioane de euro, olandezul a devenit cel mai scump fundas transferat vreodata. O presiune imensa pe umerii sai, insa jucatorul s-a ridicat la inaltimea asteptarilor. "Datorita lui exista o lupta pentru titlu in Premier League", scrie The Sun.



Dar pana sa devina cel mai scump fundas din lume, Van Dijk a inceput ca spalator de vase intr-un restaurant din Breda, unde era platit cu 4 euro pe ora! Atunci avea 17 ani si doar visa sa ajunga vreodata fotbalist profesionist. Jobul lui de zi era in bucataria restaurantului Oncle Jean, local renumit in Breda. Cu mama din Surinam si tata olandez, Van Dijk se antrena cu Willem II intre scoala si tura de spalat vase de la restaurant.

10 ani mai tarziu, Virgil Van Dijl castiga titlul de jucatorul anului cu mult inainte adversarilor sai si spera pana in ultima etapa ca va aduce primul titlu dupa 29 de ani pentru Liverpool. Mai sunt doua etape, iar Manchester City conduce in clasament cu un singur punct in fata.

"Virgil era un muncitor bun. Tragea din greu si facea treaba buna. El era mereu aici in cele mai aglomerate seri ale saptamanii", isi aminteste Jaques Lips, proprietarul Oncle Jean restaurant.

Acesta le transmitea tinerilor din restaurantul sau sa renunte la visul de fotbalisti si sa se concentreze pe munca lor. A fost uimit cand a auzit ca Van Dijk a devenit cel mai scump fundas din istorie. "Stai aici, Virgil, ii spuneam. Aici ai sansa de a castiga niste bani. Se antrena din greu ca sa devina profesionist si a mers la academia vecinilor de la Willem II", mai spune Lips.

Liverpool si Manchester City au avut un sezon incredibil, ambele cu peste 90 de puncte castigate cu 2 etape inainte de final. Si City a avut un castigator, pe Raheem Sterling, declarat cel mai bun tanar jucator din Premier League in acest sezon.

Very proud with the PFA Young Player of the year, and truly thankful ???????? Incredible support for the whole season, let's go for more !!! ????