Capitanul lui Liverpool, desemnat 'jucatorul anului' in Premier League! Ce super-omagiu i-au adus suporterii lui Jordan Henderson

Capitanul lui Liverpool a primit o distinctie importanta dupa ce a adus pe Anfield primul titlu dupa 30 de ani.

Asociatia Jurnalistilor de Fotbal l-au desemnat pe Jordan Henderson 'jucatorul anului' in Premier League. Astfel, Jordan Henderson a devenit al 12-lea fotbalist al lui Liverpool care si-a adjudecat acest premiu, primul dupa Mohamed Salah, care l-a cucerit la finalul sezonului 2017/18.

In sezonul anterior, titlul pentru cel mai bun jucator al anului in Premier League a fost castigat de Raheem Sterling. Anul acesta, alaturi de Henderson, in lupta pentru distinctia oferita de FWA, s-au mai aflat coechipierii sai, Virgil van Dijk si Sadio Mane, Kevin De Bruyne de la Manchester City si Marcus Rashford, jucatorul lui Manchester United.

Capitanul de pe Anfield a fost premiat si pentru munca extrasportiva pe care a depus-o, implicandu-se in campania Players Together.

Jordan Henderson. Football Writers' Association Footballer of the Year. Captain of the champions of England, Europe and the World. Well deserved, skipper ✊ pic.twitter.com/yA4uxUmzlO — Liverpool FC (Premier League Champions ????) (@LFC) July 24, 2020

Suporterii l-au rasplatit pe capitanul de pe Anfield

Nu doar jurnalistii l-au premiat pe Henderson pentru sezonul bun, incheiat cu cucerirea titlului in Premier League. Si suporterii au decis sa ii aduca un omagiu.

Astfel, pe o casa din apropierea stadionului lui Liverpool, si-a facut aparitia un portret urias al capitanului 'cormoranilor'.

Cei de la Redmen TV au realizat desenul cu Jordan Henderson in momentul in care a ridicat trofeul, alaturand mesajul: "Totul este posibil! Nu renuntati niciodata!"

A mural of Jordan Henderson is being painted outside Anfield ???? pic.twitter.com/5mwifopzA5 — B/R Football (@brfootball) July 24, 2020