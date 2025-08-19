Luni seară, "Elland Road" s-a umplut aproape până la refuz pentru o reprezentație de top a elevilor lui Daniel Farke, care au trimis 21 de șuturi spre poarta lui Jordan Pickford, pe care l-au învins târziu, în minutul 84, din penalty.



Câștigători ai ultimului sezon din Championship cu 100 de puncte și 95 de goluri marcate, "păunii" s-au întors în sti lîn cel mai puternic campionat de fotbal din lume și au dominat în mare măsură confruntarea de debut contra lui Everton. Iar succesul adus de rezerva Nmecha, dintr-un penalty dictat ca urmare a unui henț al lui Tarkowski, o ajută pe Leeds să atingă o bornă interesantă pe prima scenă a fotbalului englez.



Leeds a rupt un "blestem" vechi de 17 ani



Se întâmplă foarte rar ca nou-promovatele și, în special, câștigătoarele sezoanelor din Championship să debuteze cu un succes în noua stagiune din Premier League.

În principal pentru că există diferențe mari în ceea ceprivește bugetul și timpul e scurt pentru a reduce distanța față de echipele din prima ligă, iar statistica ultimelor decenii spune că s-a întâmplat doar de două ori în ultimii18 ani ca echipa campioană din Championship să înceapăsezonul de Premier League cu un succes: Sunderland (1-0 cu Tottenham în 2007) și Leeds United luni seară, contra lui Everton!



În celelalte 17 încercări, campionii din Championship au reușit doar cinci rezultate de egalitate și au pierdut de 12 ori, în zece dintre cazuri fără să marcheze vreun gol.



Rezultatele campioanelor din Championship la debutul în Premier League din 2007 încoace

