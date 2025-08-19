La doar 17 ani, Albert Niculăesei a fost convocat de antrenorul Eder Sarabia în lotul primei echipe pentru partida cu Betis. Fundașul stânga nu a prins minute la primul meci al lui Elche după revenirea în LaLiga, dar a atins o nouă bornă importantă la o vârstă fragedă. Albert Niculăesei, în lotul lui Elche pentru prima etapă din LaLiga

Elche, nou-promovată în LaLiga, a remizat pe teren propriu contra lui Betis, 1-1. Aitor Ruibal a deschis scorul în minutul 21, însă gazdele au restabilit egalitatea prin German Valera, în minutul 81.

Albert Niculăesei, născut în martie 2008, chiar în Elche, are părinți români originari din Botoșani și este legitimat la clubul spaniol încă de la vârsta de 5 ani. Fundașul stânga are deja două meciuri oficiale la prima echipă - unul în LaLiga 2 și unul în Cupa Spaniei, ambele în stagiunea precedentă.



În urmă cu două săptămâni, Elche a anunțat că i-a prelungit contractul lui Niculăesei până în iunie 2028. "Un fundaș stânga cu potențial, caracter și experiență internațională. Un talent autohton pentru prezent și viitor", a fost descrierea clubului spaniol pentru român. Om de bază și la naționala Under 17 a României, Albert nu este singurul membru al familiei Niculăesei care joacă fotbal: tatăl a jucat și el în tinerețe, iar fratele mai mic Denis (10 ani) este portar tot la Elche.



Mama lui Albert Niculăesei, în ianuarie: "Știm că Albert încă nu este fotbalist în adevăratul sens al cuvântului "

În luna ianuarie a acestui an, mama lui Albert vorbea cu Sport.ro despre debutul fiului său în LaLiga 2. Se întâmpla într-un Elche - Eibar 2-0, meci în care fundașul stânga era introdus în minutul 88.

"Debutul în campionat a fost o surpriză pentru toți, și pentru noi, familia, și pentru el. Nu ne așteptam, deși Albert se antrena de ceva timp cu prima echipă, a și jucat într-un meci de Cupă, dar decizia clubului și a antrenorului a fost să debuteze în acest meci, mai ales că și scorul era unul favorabil, deși eu consider că încă are o vârstă prea fragedă.

Am fost cu toții prezenți pe stadion, am simțit aceleași emoții puternice! O reușită pentru Albert, ambiția, munca și disciplina lui, plus încrederea celor de la club au dus la acest lucru.

Știm că Albert încă nu este fotbalist în adevăratul sens al cuvântului și că trebuie să fie cu picioarele pe pământ, dar chiar râdeam cu el după debutul cu Eibar - a jucat cinci minute pe final, dar a avut un duel, și acela câștigat!

Când cei de la club l-au întrebat ce nume să-i pună pe tricou la prima echipă, băiatul a ales prenumele Albert, pentru că numele de familie Niculăesei este dificil de pronunțat pentru spanioli", a spus mama fotbalistului, pentru Sport.o.

