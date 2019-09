LET'S TALK ABOUT SIX, BABY! Messi, numar record de premii "Jucatorul anului"! Care a fost diferenta dintre el, Van Dijk si Ronaldo

Din articol Diferenta mica intre el, Van Dijk si Ronaldo

Lionel Messi a fost desemnat "Cel mai bun fotbalist al anului" in cadrul galei "The Best" organizata de FIFA.

Lionel Messi a castigat luni seara premiul pentru "Cel mai bun fotbalist al anului" in fata lui Virgil Van Dijk, principalul favorit si a celuilalt jucator cu care s-a batut in ultimul deceniu, Cristiano Ronaldo. Astfel, Messi ajunge la 6 astfel de premii, cu unul mai mult decat vedeta lui Juventus.

Messi a castigat 6 trofee oferite de FIFA pentru "Cel mai bun jucator" sub denumiri diferite. Are in palmares 4 Baloane de Aur, un trofeu "Jucatorul anului" si ultimul primit, "The Best".

#LeoMessi has now been named FIFA Men's World Player of the Year more times than any other footballer in the award's history. ✓ 2009

✓ 2010

✓ 2011

✓ 2012

✓ 2015

✓ 2019 Let's talk about six, baby. #TheBest pic.twitter.com/AjdbbQ1HBO — Squawka Football (@Squawka) September 23, 2019

Diferenta mica intre el, Van Dijk si Ronaldo

Procentajele au fost extrem de stranse intre cei trei, Messi castigand cu 46% din voturi. Van Dijk a ocupat locul 2 cu un procentaj de 38%, in timp ce Ronaldo s-a situat pe ultimul loc, foarte aproape de fundasul celor de la Liverpool, cu 36% din voturi.