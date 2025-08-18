Gigi Becali, gata să facă transferul de la rivala din Superliga?! „Costă 6-7 milioane de euro”

Alexandru Hațieganu
Gigi Becali l-a scos în evidență pe starul unei rivale la titlu a FCSB-ului.

FCSB a remizat, scor 2-2, în derby-ul cu Rapid din etapa a șasea a Superligii. Lixandru și Bîrligea au marcat golurile pentru FCSB, iar Kojic a reușit o „dublă” pentru Rapid.

Gigi Becali îl apreciază pe Ștefan Baiaram

Gigi Becali l-a criticat pe Octavian Popescu în urma prestației sub așteptări a jucătorului de 22 de ani.  Patronul FCSB-ului l-a comparat cu Ștefan Baiaram, care a are un start excelent de sezon la Universitatea Craiova.

Omul de afaceri este convins că oltenii vor lua o sumă consistentă în schimbul aripii dreapta.

„Tavi e o decepție. El a apărut odată cu Baiaram. Tavi era mai bun, dădea goluri, jucător de bază la 18 ani la echipă. Ăla a crescut, s-a făcut super fotbalist, iar Tavi a căzut.

El dacă nu dă gol sau pasă de gol degeaba se joacă cu mingea! N-ai văzut câte goluri dă Baiaram? Costă bani mulți. Baiaram costă 6-7 milioane de euro, cred, având în vedere că s-a mai accidentat. Dacă nu se accidenta, era jucător de bani mulți de tot.

Eu să fiu în locul lor fără 6-7 milioane nu-l dau. Era și mai scump dacă nu se accidenta. Oamenii, când îl cumpără, se uită la trecut, dar Baiaram e jucător de mare valoare.

Cu Tavi am răbdare pentru că eu l-am botezat, îmi pun baza în asta. Cred încă în calitățile lui. El trebuie să se îmbărbăteze, el face și niște mofturi la arbitri, de parcă se supără pe ei și nu mai vrea să joace. Se supără ca un copil”, a declarat Gigi Becali, conform Fanatik.ro.

Aripa dreapta a Universității Craiova are nouă partide și patru goluri în tricoul oltenilor, în această stagiune.

2 milioane de euro este cota lui Ștefan Baiaram, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

