Răzvan Sava, titular în Udinese - Carrarese 2-0, în Cupa Italiei

La primul meci oficial al sezonului, antrenorul Kosta Runjaic a decis să mizeze între buturile lui Udinese pe Răzvan Sava. Portarul român a avut doar două șuturi de apărat, a încheiat fără gol primit și a fost notat cu 6 de Tuttomercatoweb.



Udinese a deschis scorul prin Arthur Atta, în minutul 43, după o acțiune individuală a mijlocașului francez. Spaniolul Iker Bravo a stabilit rezultatul final în minutul 59, după un atac prelungit al gazdelor.



Echipa lui Răzvan Sava și-a asigurat calificarea în 16-imile Cupei Italiei, fază în care va înfrunta o altă divizionară secundă, Palermo. Meciul se va disputa în jurul datei de 24 septembrie și va putea fi urmărit pe VOYO.

Răzvan Sava, anunțat titular și în Serie A, după ce rivalul Okoye a fost suspendat două luni



Sava este anunțat titular și în debutul sezonului din Serie A, după ce rivalul pe post Maduka Okoye (25 de ani) a fost suspendat două luni de către tribunalul Federației Italiene de Fotbal, între 18 august și 19 octombrie.



Okoye, acuzat de trucarea unui meci, era suspect că a primit intenționat un cartonaș galben în timpul unui meci cu Lazio, din martie 2024. Potrivit anchetatorilor, internaționalul nigerian a fost avertizat pentru tragere de timp în conformitate cu o înțelegere pe care o avea cu un prieten, proprietar de restaurant, care şi-a mărit miza de opt ori şi a câştigat 120.000 de euro.



Parchetul federal al FIGC a exclus orice implicare a jucătorului într-un comportament care constituie o infracţiune sportivă, dar a decis să îl suspende două luni pe Okoye în startul acestui sezon de Serie A pentru încălcarea principiului general al loialităţii (articolul 4 din Codul Federal al justiţiei sportive).

